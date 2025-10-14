Αντιμέτωποι με την επιβολή έξτρα φόρου βρίσκονται οι φορολογούμενοι που δεν θα καταφέρουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2025 να καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις, ενώ αντίθετα όσοι πληρώνουν με ηλεκτρονικό χρήμα δικηγόρους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κομμωτήρια, ταξί, γυμναστήρια, σχολές χορού και άλλους επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή θα δουν το φορο-λογαριασμό του 2026 να μειώνεται ακόμη και έως 2.200 ευρώ.

Η φορο-καμπάνα χτυπάει περισσότερο για τους ελεύθερους επαγγελματίες που εμφανίζονται στην εφορία με εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμαρτό εισόδημα. Εκτός από τον αυξημένο φόρο εισοδήματος που θα πληρώσουν το επόμενο έτος, θα επιβαρυνθούν με έξτρα φόρο 22%, εάν δεν έχουν συγκεντρώσει ηλεκτρονικές αποδείξεις που να καλύπτουν το 30% όχι το δηλωθέντος αλλά του τεκμαρτού εισοδήματος.

Με βάση το ισχύον καθεστώς, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει μέσα στις επόμενες 79 ημέρες να έχει δαπανήσει για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικό χρήμα ποσοστό ίσο το 30% του εισοδήματος του δηλαδή 6.000 ευρώ. Αν η αξία των αποδείξεων είναι 5.000 ευρώ τότε για τη διαφορά των 1.000 ευρώ θα χρεωθεί με επιπλέον φόρο 22% δηλαδή 220 ευρώ.

Τα «κλειδιά» των ηλεκτρονικών αποδείξεων

Οι φορολογούμενοι για να αποφύγουν τις παγίδες των e-αποδείξεων θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Φορο-μπόνους. Από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με 30% των δαπανών για υπηρεσίες από συγκεκριμένα επαγγέλματα. Το ποσό που αφαιρείται από το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ ετησίως ούτε να είναι υψηλότερο από το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία. Οι πληρωμές που δίνουν την έξτρα έκπτωση με ηλεκτρονικό χρήμα αφορούν αποδείξεις από 20 κατηγορίες επαγγελμάτων στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, ηλεκτρολόγου, μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, σχολές χορού. Σημειώνεται ότι μέτρο έχει επεκταθεί και για τα εισοδήματα του 2026 που θα φορολογηθούν το 2027.

2. Αποδείξεις που μετράνε διπλά. Οι δαπάνες για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, μετράνε διπλά για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες. Για παράδειγμα απόδειξη αξίας 100 ευρώ μετράει στην εφορία για 200 ευρώ. Κι αυτό το μέτρο θα ισχύει για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι το 2026.

3. Πραγματικό εισόδημα. Για τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στη διαζευγμένο/η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επίσης στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.

4. Κατασχεμένοι λογαριασμοί. Για τους φορολογούμενους με κατασχεμένους έναν ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού το όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων περιορίζεται σε 5.000 ευρώ.

5. Πληρωμή φόρων: Στην περίπτωση που οι δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους και αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20%, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

6. Σύζυγοι. Το ποσό των δαπανών που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

7. Εξαιρέσεις. Από το μέτρο της πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με e-αποδείξεις απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων: