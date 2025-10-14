Ένα γενναίο φορολογικό κίνητρο για τους συνταξιούχους που επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται σχεδιάζει να θεσπίσει η γερμανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου που αποκαλύπτουν οι Financial Times, οι εργαζόμενοι μετά την ηλικία συνταξιοδότησης θα μπορούν να κερδίζουν έως και 2.000 ευρώ το μήνα αφορολόγητα, στο πλαίσιο του νέου «ενεργού συνταξιοδοτικού σχεδίου» του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Το μέτρο, που αναμένεται να εγκριθεί την Τετάρτη από τον κυβερνητικό συνασπισμό, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και στη στήριξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, η οποία τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται από τη γήρανση του πληθυσμού και τη στασιμότητα στην αγορά εργασίας.

«Η γερμανική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις ως αποτέλεσμα της δημογραφικής αλλαγής. Οι baby boomers θα συνταξιοδοτηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, ενώ λιγότεροι νέοι εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό. Αυτό οδηγεί σε έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε πολλούς κλάδους», αναφέρει το νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εκτιμάται ότι θα κοστίζει περίπου 890 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στη Γερμανία, περισσότεροι από 4,8 εκατ. εργαζόμενοι αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν μέχρι το 2035, γεγονός που πιέζει το ασφαλιστικό σύστημα. Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το νέο μέτρο θα έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη και στα δημόσια έσοδα, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ηλικιωμένων στην οικονομία.