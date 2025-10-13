Μέρα ορόσημο για τη Μέση Ανατολή, γεμάτη χαρά και συγκίνηση μετά την απελευθέρωση 20 ζωντανών ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκφωνεί σε λίγο ομιλία στην Κνεσέτ. Τα μέλη του κοινοβουλίου του Ισραήλ τον υποδέχθηκαν με παρατεταμένο και ενθουσιώδες χειροκρότημα. O Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκανε τόσα για το Ισραήλ όσα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην επικείμενη ομιλία του στην Κνέσετ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα δηλώσει ότι «αυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής» και θα πει στο Ιράν ότι μπορεί να ενταχθεί στον κύκλο της ειρήνης, σύμφωνα με αποσπάσματα που στάλθηκαν στον Τύπο.

«Είναι μια απίστευτη νίκη για το Ισραήλ και τον κόσμο το γεγονός ότι όλες αυτές οι χώρες συνεργάζονται ως εταίροι στην ειρήνη», θα δηλώσει ο Τραμπ. «Σε μερικές γενιές από τώρα, αυτό θα θυμόμαστε ως τη στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν».

Ο Τραμπ θα δηλώσει στην ολομέλεια ότι «η σκληρότητα της 7ης Οκτωβρίου χτύπησε την ίδια την καρδιά της ανθρωπότητας».

«Σε όλες τις οικογένειες των οποίων η ζωή άλλαξε για πάντα από τις φρικαλεότητες εκείνης της ημέρας, και σε όλο τον λαό του Ισραήλ, να ξέρετε ότι η Αμερική σας συνοδεύει σε αυτούς τους δύο αιώνιους όρκους: ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ και ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ», θα τονίσει ο Τραμπ, σύμφωνα με τα αποσπάσματα που κοινοποιήθηκαν στο δημοσιογραφικό σώμα του Λευκού Οίκου.

Το Ισραήλ έχει κερδίσει όλα όσα μπορούσε με τη στρατιωτική δύναμη, θα πει στους οικοδεσπότες του.

«Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε αυτές τις νίκες κατά των τρομοκρατών στο πεδίο της μάχης στο απόλυτο έπαθλο της ειρήνης και της ευημερίας για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», θα δηλώσει ο Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη, στην οποία θα παραστεί και ο Νετανιάχου.

«Μαζί, έχουμε αποδείξει ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς μια ελπίδα που μπορούμε να ονειρευόμαστε, αλλά μια πραγματικότητα που μπορούμε να χτίσουμε», θα δηλώσει ο Τραμπ.

Θα πει επίσης στον κόσμο ότι «δεκαετίες υποκίνησης της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, του τζιχαντισμού και του αντισημιτισμού δεν έχουν αποδώσει καρπούς — έχουν αποτύχει πλήρως και τελείως. Από τη Γάζα έως το Ιράν, αυτά τα πικρά μίση δεν έχουν φέρει τίποτα άλλο παρά δυστυχία, πόνο και αποτυχία».

Θα πει στους κατοίκους της Γάζας ότι πρέπει να επικεντρωθούν στην «αποκατάσταση των θεμελιωδών αρχών της σταθερότητας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να μπορούν επιτέλους να έχουν την καλύτερη ζωή που αξίζουν τα παιδιά τους».

Θα πει στο Ιράν ότι «το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας είναι πάντα ανοιχτό».

«Όσοι επιδιώκουν να καταστρέψουν αυτό το έθνος είναι καταδικασμένοι σε πικρή αποτυχία», θα πει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ είναι ισχυρό — και θα ζήσει και θα ευημερήσει για πάντα».

Υποδοχή με χειροκροτήματα και για την Ιβάνκα Τραμπ κατά την είσοδό της στην Κνεσέτ.

Ivanka Trump receives an ovation as she enters the Knesset visitors gallery pic.twitter.com/lZjYVOdhdC — Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσεκλήθη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα διεξαχθεί αργότερα σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όμως δεν θα παραστεί διότι πραγματοποιείται πολύ κοντά με την έναρξη εβραϊκής γιορτής, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη αυτή, στην οποία θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα βάσει του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ με στόχο την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Όμως η διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται πολύ κοντά με την εβραϊκή γιορτή Σιμχάτ Τορά, η οποία ξεκινά σήμερα με τη δύση του ηλίου. Νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας και ο ισραηλινός κρατικός σταθμός Kan είχαν επισημάνει ότι ο Νετανιάχου αναμένεται στη σύνοδο αυτή.

Η αιγυπτιακή προεδρία είχε διευκρινίσει ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι αλ Σίσι

Πηγές: Times of Israel, ΑΠΕ-ΜΠΕ