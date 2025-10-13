Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να απονείμει στον Ντόναλντ Τραμπ την ανώτατη πολιτική διάκριση του Ισραήλ, σε αναγνώριση της συμβολής του στην απελευθέρωση των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο κ. Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στο Τελ Αβίβ σε λιγότερο από μία ώρα και αργότερα θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, στην Ιερουσαλήμ.

Η επίσκεψή του πραγματοποιείται ενώ αναμένεται η επιστροφή των τελευταίων ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με πρωτοβουλία του ίδιου του Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής προεδρίας, ο κ. Χέρτσογκ θα ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο για «την απόφασή του να του απονείμει το προεδρικό μετάλλιο του Ισραήλ σε ένδειξη αναγνώρισης για τις προσπάθειές του να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους». Η τελετή απονομής αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα ανακοινωθούν.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος δήλωσε πως «χάρη στις άοκνες προσπάθειές του, ο πρόεδρος Τραμπ όχι μόνο συνέβαλε να επιστρέψουν οι αγαπημένοι μας στα σπίτια τους, αλλά έβαλε επίσης τα θεμέλια νέας εποχής στη Μέση Ανατολή βασισμένης στην ασφάλεια, τη συνεργασία και την αληθινή ελπίδα για ειρηνικό μέλλον».

Η αναγνώριση του ρόλου Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Ο κ. Χέρτσογκ εξήρε τον ένοικο του Λευκού Οίκου για την «ακλόνητη υποστήριξή του στο κράτος του Ισραήλ», υπενθυμίζοντας ότι προώθησε τις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μαρόκο. Επίσης, αναφέρθηκε στη διαταγή του για αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία τον Ιούνιο.

Το προεδρικό μετάλλιο του Ισραήλ

Το μετάλλιο του προέδρου του Ισραήλ απονέμεται σε άτομα ή οργανισμούς που έχουν προσφέρει εξαιρετική συμβολή στο κράτος του Ισραήλ ή στην ανθρωπότητα, μέσα από το έργο και τις υπηρεσίες τους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που τιμήθηκε με το μετάλλιο, το 2013, από τον τότε πρόεδρο Σιμόν Πέρες, για τη «μοναδική συμβολή του στην ενίσχυση του κράτους του Ισραήλ και της ασφάλειας των κατοίκων του».