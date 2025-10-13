Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι προτίθεται να προειδοποιήσει τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν πως θα αποστείλει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, εάν δεν τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα.

Τους τελευταίους μήνες, ο κ. Τραμπ έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης πυραύλων του τύπου σε ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να ενισχυθούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η συνάντησή του με τον κ. Πούτιν στα μέσα Αυγούστου στην Αλάσκα δεν οδήγησε σε πρόοδο προς τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω ‘Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Τόμαχοκ’», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Μέση Ανατολή, όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να θέσει το ζήτημα στον ρώσο ηγέτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι του ζήτησε την αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία το Σάββατο, η οποία επικεντρώθηκε κυρίως σε νέες αποστολές στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Κίεβο.

«Οι Τόμαχοκ αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», σημείωσε ο κ. Τραμπ, ο οποίος ταξιδεύει προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να προωθήσει το σχέδιό του σχετικά με την αποκατάσταση της ειρήνης στη Γάζα. «Θέλουν να εκτοξευτούν Τόμαχοκ προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους ρώσους ηγέτες.

Από την πλευρά του, ο κ. Πούτιν έχει προειδοποιήσει ότι η προμήθεια πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο θα αποτελούσε «νέα κλιμάκωση» και θα «κατέστρεφε» τις σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

Τα συγκεκριμένα όπλα διαθέτουν δραστικό βεληνεκές περίπου 2.500 χιλιομέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι η ρωσική πρωτεύουσα θα μπορούσε να βρεθεί εντός εμβέλειάς τους, εφόσον τα αποκτούσε η Ουκρανία.

Ο κ. Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον οποίο είχε δεσμευθεί να τερματίσει μέσα σε 24 ώρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, παραμένει η πιο δύσκολη ένοπλη σύρραξη που επιχειρεί να επιλύσει.