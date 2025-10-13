Δύο ισραηλινοί βουλευτές ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, ότι θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κνέσετ. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και για την επιστροφή των ομήρων που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, συνιστά ήττα και όχι νίκη για το Ισραήλ.

Ο Αμίτ Χαλεβί, μέλος του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ και της παράταξης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το σχέδιο Τραμπ ως το ακριβώς αντίθετο της νίκης στον πόλεμο.

Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και το υπουργικό συμβούλιο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός του κυβερνητικού συνασπισμού. Η κύρια ένσταση αφορά την πρόβλεψη για αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και ισοβίτες.

Ο Άβι Μαόζ, επικεφαλής του ακροδεξιού και υπερορθόδοξου κόμματος Νόαμ, δήλωσε επίσης ότι δεν θα παραστεί στην ομιλία του προέδρου Τραμπ, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφωνία του με τη συμφωνία.