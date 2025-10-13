Η αλλαγή ώρας πλησιάζει ξανά — και μαζί της η κλασική ερώτηση: θα κοιμηθούμε μια ώρα περισσότερο ή λιγότερο; Όμως πέρα από το αιώνιο αυτό μπέρδεμα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρακτική αυτή, που εφαρμόζεται εδώ και πάνω από έναν αιώνα, ίσως κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Πότε αλλάζει η ώρα το 2025

Τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025. Στις 04:00 τα ξημερώματα, τα γυρίζουμε στις 03:00, κερδίζοντας θεωρητικά μία ώρα ύπνου — και επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα.

Η επόμενη αλλαγή θα γίνει τον Μάρτιο του 2026, εκτός κι αν στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να καταργήσει οριστικά το μέτρο.

Από πού ξεκίνησε η αλλαγή ώρας

Η ιδέα ανήκει στον Βρετανό εφευρέτη Γουίλιαμ Γουίλετ, στις αρχές του 20ού αιώνα. Εφαρμόστηκε πρώτη φορά στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για εξοικονόμηση ενέργειας, αφού η θερινή ώρα θεωρούνταν τρόπος να εκμεταλλευόμαστε περισσότερο το φυσικό φως.

Όμως, όπως αποδεικνύεται σήμερα, η εξοικονόμηση είναι ελάχιστη — μόλις 0,3% κατά μέσο όρο — ενώ οι συνέπειες στην υγεία είναι σαφώς πιο έντονες.

Οι συνέπειες στον ύπνο και στην υγεία

Μελέτες από ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια δείχνουν ότι η αλλαγή ώρας:

  • διαταράσσει τον κιρκαδικό ρυθμό (τον φυσικό “βιολογικό” μας ρολόι),

  • αυξάνει τα περιστατικά καρδιακών επεισοδίων και τροχαίων ατυχημάτων τις πρώτες ημέρες μετά την αλλαγή,

  • επηρεάζει τη διάθεση και την απόδοση στη δουλειά ή το σχολείο.

Όπως σημειώνουν οι νευρολόγοι: «Το σώμα χρειάζεται περίπου τρεις μέρες για να προσαρμοστεί. Είναι σαν ένα μικρό jet lag που συμβαίνει κάθε έξι μήνες».

Το ευρωπαϊκό αδιέξοδο

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να σταματήσει η αλλαγή ώρας, αφήνοντας κάθε κράτος-μέλος να επιλέξει αν θα κρατήσει τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Η απόφαση όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς οι χώρες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε ενιαία πολιτική.

Από τότε, η συζήτηση επανέρχεται κάθε χρόνο — χωρίς αποτέλεσμα.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι περισσότεροι επιστήμονες ζητούν σταθερή ώρα όλο τον χρόνο, ιδανικά τη χειμερινή, γιατί ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τον φυσικό κύκλο του φωτός. Όπως εξηγεί ο καθηγητής χρονοβιολογίας Till Roenneberg από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου: «Η θερινή ώρα μας αναγκάζει να ξυπνάμε και να δουλεύουμε σε σκοτάδι τους χειμερινούς μήνες. Δεν είναι φυσικό ούτε υγιές».

