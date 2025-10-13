Η αλλαγή ώρας πλησιάζει ξανά — και μαζί της η κλασική ερώτηση: θα κοιμηθούμε μια ώρα περισσότερο ή λιγότερο; Όμως πέρα από το αιώνιο αυτό μπέρδεμα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρακτική αυτή, που εφαρμόζεται εδώ και πάνω από έναν αιώνα, ίσως κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Πότε αλλάζει η ώρα το 2025

Τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025. Στις 04:00 τα ξημερώματα, τα γυρίζουμε στις 03:00, κερδίζοντας θεωρητικά μία ώρα ύπνου — και επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα.

Η επόμενη αλλαγή θα γίνει τον Μάρτιο του 2026, εκτός κι αν στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να καταργήσει οριστικά το μέτρο.

Από πού ξεκίνησε η αλλαγή ώρας

Η ιδέα ανήκει στον Βρετανό εφευρέτη Γουίλιαμ Γουίλετ, στις αρχές του 20ού αιώνα. Εφαρμόστηκε πρώτη φορά στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για εξοικονόμηση ενέργειας, αφού η θερινή ώρα θεωρούνταν τρόπος να εκμεταλλευόμαστε περισσότερο το φυσικό φως.

Όμως, όπως αποδεικνύεται σήμερα, η εξοικονόμηση είναι ελάχιστη — μόλις 0,3% κατά μέσο όρο — ενώ οι συνέπειες στην υγεία είναι σαφώς πιο έντονες.

Οι συνέπειες στον ύπνο και στην υγεία

Μελέτες από ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια δείχνουν ότι η αλλαγή ώρας:

διαταράσσει τον κιρκαδικό ρυθμό (τον φυσικό “βιολογικό” μας ρολόι),

αυξάνει τα περιστατικά καρδιακών επεισοδίων και τροχαίων ατυχημάτων τις πρώτες ημέρες μετά την αλλαγή,

επηρεάζει τη διάθεση και την απόδοση στη δουλειά ή το σχολείο.

Όπως σημειώνουν οι νευρολόγοι: «Το σώμα χρειάζεται περίπου τρεις μέρες για να προσαρμοστεί. Είναι σαν ένα μικρό jet lag που συμβαίνει κάθε έξι μήνες».

Το ευρωπαϊκό αδιέξοδο

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να σταματήσει η αλλαγή ώρας, αφήνοντας κάθε κράτος-μέλος να επιλέξει αν θα κρατήσει τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Η απόφαση όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς οι χώρες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε ενιαία πολιτική.

Από τότε, η συζήτηση επανέρχεται κάθε χρόνο — χωρίς αποτέλεσμα.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι περισσότεροι επιστήμονες ζητούν σταθερή ώρα όλο τον χρόνο, ιδανικά τη χειμερινή, γιατί ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τον φυσικό κύκλο του φωτός. Όπως εξηγεί ο καθηγητής χρονοβιολογίας Till Roenneberg από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου: «Η θερινή ώρα μας αναγκάζει να ξυπνάμε και να δουλεύουμε σε σκοτάδι τους χειμερινούς μήνες. Δεν είναι φυσικό ούτε υγιές».