Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, οπότε τίθεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα και τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω.

Για το 2025, η αλλαγή θα γίνει την Κυριακή 26 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, ώστε να δείχνουν 03:00.

Η θερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα μπροστά, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (την ώρα 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά, δηλαδή να δείχνουν 04:00).

Πώς επηρεάζει η αλλαγή ώρας τον ανθρώπινο οργανισμό

Η αλλαγή της ώρας μπορεί να επηρεάσει λίγο τον οργανισμό μας, ειδικά τις πρώτες ημέρες. Καθώς το βιολογικό μας ρολόι χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί, πολλοί άνθρωποι νιώθουν κόπωση, υπνηλία ή δυσκολία να κοιμηθούν στην ώρα τους.

Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί μειωμένη συγκέντρωση ή νευρικότητα. Συνήθως, το σώμα επανέρχεται μέσα σε λίγες μέρες, αν προσπαθήσουμε να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε σταθερές ώρες και αποφεύγουμε την υπερκόπωση.