Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε στη διεθνή Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, με αντικείμενο την προώθηση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας. Η Σύνοδος θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο, συνοδεύοντάς το με μία λιτή λέξη: «Ειρήνη».

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καλωσόρισε τους ηγέτες που συμμετείχαν, μεταξύ αυτών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και είχαν μια σύντομη συνομιλία.