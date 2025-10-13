Μετά από μια δραματική ημέρα με την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς και Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ όλα τα βλέμματα στρέφονται ους στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο. Εκεί, είκοσι παγκόσμιοι ηγέτες ετοιμάζονται να συμμετάσχουν στη σύνοδο ειρήνης για τη Γάζα,

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τη μακροσκελή και φορτισμένη ομιλία του στο κοινοβούλιο του Ισραήλ, αναχώρησε για την Αίγυπτο, όπου αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις διαβουλεύσεις της συνόδου ειρήνης για τη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου,Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις διπλωματικές ικανότητες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι θεωρεί πως μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Αιγύπτιο πρόεδρο δήλωσε ότι: ««Η δεύτερη φάση έχει ξεκινήσει και, όπως γνωρίζετε, οι φάσεις είναι όλες λίγο αναμεμειγμένες μεταξύ τους».

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν θα παραστεί, γεγονός που ήδη προκαλεί έντονες συζητήσεις και ερωτήματα σχετικά με τις επόμενες κινήσεις στο ευαίσθητο σκηνικό της ειρήνευσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα η αιγυπτιακή προεδρία, οι εργασίες της συνόδου θα ανοίξουν με κατ’ ιδίαν συνάντηση του Αιγύπτιου προέδρου Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Θα ακολουθήσει η ολομέλεια, στην οποία θα συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από περισσότερες από 20 χώρες.

Μετά την ολομέλεια, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη οικογενειακή φωτογράφιση των ηγετών, ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος Αλ Σίσι και ο Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις. Σε αυτές αναμένεται να παρουσιάσουν τους βασικούς στόχους της συνόδου, με έμφαση στη διατήρηση της ειρήνης, καθώς και στις διεθνείς προσπάθειες για την ενίσχυση των ανθρωπιστικών αποστολών στη Γάζα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης σειρά διμερών επαφών και συναντήσεων στο περιθώριο της συνόδου, μεταξύ διαφόρων ηγετών και διπλωματικών αντιπροσωπειών. Ορισμένα επιμέρους σημεία της ημερήσιας διάταξης, πάντως, παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Η Σύνοδος Ειρήνης στο Αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ διεξάγεται σε μία κρίσιμη συγκυρία, εν μέσω εντατικών διπλωματικών πρωτοβουλιών υπό την ηγεσία της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κεντρικός στόχος είναι η πλήρης εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας, καθώς και η απρόσκοπτη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη δοκιμαζόμενη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα στις εφημερίδες Hurriyet και TGRT Haber, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διέταξε αιφνιδιαστικά την αλλαγή πορείας του προεδρικού αεροσκάφους, ενώ αυτό ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο Σαρμ ελ Σέιχ. Η απόφαση ελήφθη όταν ενημερώθηκε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδέχεται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το αεροσκάφος ανέστειλε την προσγείωση ενώ βρισκόταν ήδη πάνω από τον διάδρομο, άλλαξε πορεία και άρχισε να κινείται κυκλικά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, το προεδρικό επιτελείο ζητούσε άμεσα επίσημη επιβεβαίωση για τη συμμετοχή ή μη του Νετανιάχου.

Τελικά, όταν έγινε σαφές ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στη σύνοδο, δόθηκε το «πράσινο φως» για την προσγείωση και το αεροσκάφος του Τούρκου προέδρου προσγειώθηκε κανονικά στην αιγυπτιακή πόλη.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων, κυριαρχεί το σύνθημα «Ειρήνη στη Μέση Ανατολή», αναρτημένο σε μεγάλο πανό πάνω από τις σημαίες των χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής αναμένεται να υπογραφεί ένα κρίσιμο έγγραφο, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιοι ακριβώς θα είναι οι υπογράφοντες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που μεταδίδουν τα αιγυπτιακά ΜΜΕ, πρώτος θα απευθύνει ομιλία ο Αλ Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους παριστάμενους ηγέτες.

Μιλώντας στο CNN, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι χαρακτήρισε τη σύνοδο «ιστορική», υπογραμμίζοντας πως το έγγραφο που αναμένεται να υπογραφεί αποτελεί «ένα πολύ σημαντικό έγγραφο», χωρίς να προβεί σε περαιτέρω αποκαλύψεις για το περιεχόμενό του.

Οι ηγέτες που θα δώσουν το «παρών»

Αίγυπτος: Αμπτέλ Φατάχ Αλ Σίσι

ΗΠΑ: Ντόναλντ Τραμπ

Τουρκία: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Κατάρ: Σεΐχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι

Ιορδανία: Βασιλιάς Αμπντάλα ΙΙ

Κουβέιτ: Αχμάντ Αλ Αμπντουλά αλ Σαμπάχ

Μπαχρέιν: Βασιλιάς Χαμάντ μπιν Ισα αλ Χαλίφα

Ινδονησία: Προβόβο Σουμπιάντο

Αζερμπαϊτζάν: Ιλχάμ Αλίεφ

Γαλλία: Εμανουελ Μακρόν

Γερμανία: Φρίντριχ Μερτς

Βρετανία: Κιρ Στάρμερ

Ιταλία: Τζόρτζια Μελόνι

Ισπανία: Πέδρο Σάντσεθ

Ελλάδα: Κυριάκος Μητσοτάκης

Αρμενία: Νικόλ Πασινιάν

Ουγγαρία: Βίκτορ Όρμπαν

Πακιστάν: Σεμπάζ Σαρίφ

Καναδάς: Μαρκ Κάρνεϊ

Ιράν: Μοχάμεντ αλ Σουντανί

ΗΑΕ: Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν

Ομάν: (ΥΠΕΞ) Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί

Ινδία: (υπουργός) Σ. Γιαισάνκα

Ιαπωνία: (πρέσβης) Μασάκι Νίκε

Κύπρος: Νίκος Χριστοδουλίδης

ΟΗΕ: Αντόνιο Γκουτέρες

ΕΕ: Αντόνιο Κόστα