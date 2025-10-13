Ένας 20χρονος συνελήφθη με ένταλμα εισαγγελέα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Μαραθώνα ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, που έλαβε χώρα την 14-8-2025 στην περιοχή του Μαραθώνα.

Ειδικότερα, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων και στοιχείων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, προέκυψε ότι ο 20χρονος εμπλέκεται σε περιστατικό πυροβολισμών με πολεμικό τυφέκιο έξω από οικία στην περιοχή του Μαραθώνα πρώτες πρωινές ώρες της 14-8-2025. Στο σημείο είχαν εντοπιστεί και περισυλλεχθεί 20 κάλυκες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.