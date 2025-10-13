Μετά την αποκάλυψη της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA» για τα εμβόλια έγινε παρέμβαση του Αρείου Πάγου όπου ζητήθηκε και δρομολογήθηκε, προκειμένου να ελεγχθούν οι καταγγελίες και τα στοιχεία αναφορικά με τα παράνομα εμβόλια που κυκλοφορούν.

Ο Αθανάσιος Γελασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσημάτων Παραγωγικών Ζώων μίλησε για την κατάσταση.

«Έχει υπάρξει ένα θέμα με τους εμβολιασμούς. Σε αυτή την φάση που βρίσκεται το νόσημα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ο εμβολιασμός μπορεί κάποια στιγμή να προταθεί αλλά αυτό πρέπει να γίνει στοχευμένα. Θα θέλαμε να πούμε στους κτηνοτρόφους ότι η μη στοχευμένη αγορά εμβολίων από πηγές που δεν είναι αξιόπιστες μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Είμαστε στην φάση της εκρίζωσης ωστόσο πρέπει να γίνει μία εκτεταμένη επιδημιολογική διερεύνηση για να δούμε τον χωρόχρονο επιδημιολογικό χάρτη του νοσήματος. Σε ό,τι αγορά στα εμβόλια έχουμε εισαγωγή εμβολίων από χώρες της Ανατολής και της Αφρικής. Είναι παράνομη η εισαγωγή αυτή», υπογράμμισε ο κ. Γελασάκης.

Ο Γιώργος Αρσένος, Καθηγητής Κτηνιατρικής ΑΠΘ, μίλησε στην εκπομπή.

«Υπάρχει ευθύνη όλων. Της πολιτείας, των κτηνοτρόφων, των επιστημόνων. Δεν υπήρξε σοβαρή ενημέρωση από την αρχή», τόνισε μεταξύ άλλων.