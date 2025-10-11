Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια μίλησε στο MEGA ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας.

Αναφερόμενος στην αύξηση των κρουσμάτων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ο Χρήστος Κέλλας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τόνισε πως τα κρούσματα αυτά εντοπίζονται σε συγκεκριμένους νομούς και πως το υπουργείο προχώρησε σε αυστηριοποίηση των μέτρων.

«Υπάρχουν κάποιοι κτηνοτρόφοι που εδώ και καιρό είναι υπέρ του εμβολίου. Οι κτηνίατροι του υπουργείου και των σχολών της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας είναι όλοι εναντίον, γιατί δεν υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο. Νούμερο ένα για την εκρίζωση της νόσου είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Δεύτερον, η συνεργασία κτηνοτρόφων με κτηνιάτρους. Είναι ποινικό αδίκημα όταν κάποιοι αποκρύπτουν κρούσματα ή τα δηλώνουν καθυστερημένα».

Όπως είπε ο κος Κέλλας, το lockdown είναι το τελευταίο μέτρο για την εκρίζωση της νόσου, ωστόσο θα φέρει αναστάτωση στους κτηνοτρόφους και την αγορά, με το υπουργείο να προσπαθεί να το αποφύγει.

Την ίδια στιγμή οι κτηνοτρόφοι της χώρας βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς ολόκληρα κοπάδια θανατώνονται λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η ζωοτροφές που χρησιμοποιήθηκαν καταστρέφονται, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου στο αρμόδιο υπουργείο.

«Οι πρώτοι που δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας είναι το υπουργείο. Βρίσκουν θετική μονάδα από ευλογιά, δεν πάτε να τη σφάξετε για 40 ημέρες. Μας λένε να πετάξουμε το γάλα έξω, ότι ψοφίμι υπάρχει να το θάψουμε μόνοι μας έξω, ότι στέλνουμε στην καύση δεν θέλουν να το αποζημιώσουν», καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι, τονίζοντας πως το υπουργείο είναι ανίκανο να τους προστατεύσει.