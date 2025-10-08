Η ενίσχυση των ελέγχων και η αυστηρή τήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο κυβερνητικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη (8/10) υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν αναλυτικά όλα τα στοιχεία σχετικά με την πορεία της ζωονόσου και την εξέλιξή της ιδίως τον τελευταίο μήνα και αποφασίστηκε η στενότερη και καθημερινή συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ελληνική Αστυνομία και με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), προκειμένου να αυξηθούν οι περιπολίες και τα μπλόκα, σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση.

Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει καθημερινή συνεργασία μεταξύ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειών, υπό την καθοδήγηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και του αρμόδιου υφυπουργού, Χρήστου Κέλλα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

στη διερεύνηση καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων,

στον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης θανάτωσης ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συμβάλλει στη διάδοση της ζωονόσου,

καθώς και στις παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ιδίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εντός και εκτός των ζωνών επιτήρησης.

Για τον σκοπό αυτό θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και θα ενταθεί η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020, και η πιστή τήρησή τους αποτελεί υποχρέωση όλων όσων σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η κυβέρνηση δηλώνει, ότι παραμένει αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και την υπέρβαση του προβλήματος με τις μικρότερες δυνατότητες απώλειες ζώων. Παράλληλα, θα συνεχίσει να στηρίζει τους κτηνοτρόφους, υλοποιώντας το ταχύτερο δυνατόν τη δεύτερη φάση πληρωμών για την αποζημίωση των ζώων που θανατώθηκαν από τον Απρίλιο έως σήμερα, καθώς έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις. Επιπλέον, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και η πληρωμή των παραγωγών για την αγορά ζωοτροφών κατά την περίοδο που τα ζώα βρίσκονται σε καραντίνα.