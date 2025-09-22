Την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο τη συζήτηση για τα μέτρα αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης και καταστροφικής εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων που πλήττονται.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή προς την πρόεδρο της Επιτροπής, Φωτεινή Αραμπατζή, επτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να κληθούν στη συνεδρίαση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι «η ελληνική αιγοπροβατοτροφία βιώνει μια κρίση άνευ προηγουμένου ως αποτέλεσμα της ανεξέλεκτης εξάπλωσης της ευλογιάς, καθώς πάνω από 300.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί μέσα σε έναν χρόνο». Παράλληλα, χαρακτηρίζουν «ανεπαρκή, πρόχειρο και αναποτελεσματικό τον υφιστάμενο κυβερνητικό σχεδιασμό» για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Την επιστολή συνυπογράφουν οι βουλευτές και μέλη της Επιτροπής, Χαράλαμπος Καλαματιανός, Βασίλης Κόκκαλης, Καλλιόπη Βέττα, Μίλτος Ζαμπάρας, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Νίκος Παππάς.