Για «ανευθυνότητα και αναλγησία» κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, για την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν φθάσει οι Έλληνες κτηνοτρόφοι εξαιτίας της έξαρσης της ευλογιάς των προβάτων, αλλά και των συνεπειών που αυτή προκαλεί στην καθημερινότητα όλων των πολιτών, λόγω ακρίβειας στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Δεν έχει όρια

«Η ανευθυνότητα και η αναλγησία της κυβέρνησης δεν έχουν όρια. Ο υπουργός Τσιάρας, που το 2024 διαβεβαίωνε ότι ‘θα ξεπεραστεί το πρόβλημα όπως και η πανώλη’, σήμερα, μετά τη θανάτωση πάνω από 263.000 αιγοπροβάτων, αναγνωρίζει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση και επιβάλλει πρόχειρα μέτρα. Κι όλα αυτά, ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει από τον Μάιο ότι τα μέτρα ήταν ανεπαρκή», τονίζει η Κουμουνδούρου.

Μάχη επιβίωσης

Σημειώνει, μάλιστα, πως «δυο χρόνια μετά το πρώτο κρούσμα, η ωμή πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη: ο κτηνοτροφικός κλάδος, θεμέλιο του πρωτογενούς τομέα, δίνει μάχη επιβίωσης εγκαταλειμμένος στη μοίρα του. Οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό – απαιτούν ουσιαστική στήριξη και πραγματικές λύσεις».

«Η κρίση πλήττει και τους καταναλωτές – Στα ύψη οι τιμές σε κρέας, γάλα και φέτα»

«Η κρίση δεν πλήττει μόνο τους κτηνοτρόφους αλλά και τους καταναλωτές», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως «το κρέας, το γάλα και η φέτα ακριβαίνουν συνεχώς, με αυξήσεις που φτάνουν σε διψήφια ποσοστά. Η αγορά ήδη μιλά για νέες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα, γεγονός που φορτώνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στα νοικοκυριά».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε επίπεδο εθνικού και ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει αναδείξει, με όλα τα μέσα, το πρόβλημα των ζωονόσων, που απειλεί, πλέον, με πλήρη κατάρρευση την ελληνική κτηνοτροφία, γεγονός που θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις και στην επισιτιστική ασφάλεια και στην τοπική οικονομία της χώρας μας», τονίζει, «απαιτώντας άμεσες, ουσιαστικές και αποφασιστικές λύσεις, με σωστό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ πολιτείας, περιφερειών και κτηνοτρόφων, για έναν κλάδο που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις ‘συμπληγάδες’ του υψηλού λειτουργικού κόστους και της χαμηλής παραγωγικότητας, των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των εξελισσόμενων πρακτικών παραγωγής».

«Και έχει καταθέσει, στο δημόσιο διάλογο, εμπροσθοβαρή μέτρα, δράσεις και παρεμβάσεις, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός ολιστικού ‘Εθνικού Σχεδίου Ανόρθωσης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας’, για την οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξή της, που ταυτόχρονα θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών για προϊόντα ζωικής προέλευσης, υψηλής ποιότητας και ασφαλή για την υγεία τους, με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση και παραγόμενα σύμφωνα με τους κανόνες καλής μεταχείρισης των ζώων», σημειώνει καταληκτικά.