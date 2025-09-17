Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία απάντησε με έντονη κριτική στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στον Ant1, υποστηρίζοντας ότι κάθε δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού αποδεικνύει τη ανάγκη πολιτικής αλλαγής στη χώρα.

Όπως τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε «για άλλη μια φορά πολύ μακριά από τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών», ενώ «δεν κατανοεί καν τι συμβαίνει στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας, ειδικά με το ζήτημα της ακρίβειας». Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ειρωνικά ότι ο Πρωθυπουργός «φόρτωσε την ευθύνη στους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν ακόμα πόσο καλά είναι τα μέτρα που εξήγγειλε, αλλά θα τα καταλάβουν από την 1/1/2026».

Στη συνέχεια, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι «δεν αναφέρθηκε στα καρτέλ, στην αισχροκέρδεια, και κυρίως ήταν ξεκάθαρος ότι δεν θα πειράξει τα υπερκέρδη τους». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο όνομα του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού, θα συνεχίσει να βλέπει δισεκατομμύρια να βγαίνουν από τις τσέπες των πολιτών και να καταλήγουν στα αποθεματικά των τραπεζών, των εταιρειών ενέργειας, των πετρελαιοειδών και των super market».

Κριτική σε Φορολογική Πολιτική

Όσον αφορά το θέμα της φορολογίας, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τον ΦΠΑ: «Η μείωση του ΦΠΑ θα ευνοούσε τους πλούσιους και τους τουρίστες, γι’ αυτό και δεν υιοθετήθηκε το μέτρο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έμμεσοι φόροι πλήττουν περισσότερο τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει τον Πρωθυπουργό ότι «την ίδια στιγμή, πανηγυρίζει για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά».

Ακρίβεια στην Ενέργεια

Σχετικά με τις τιμές της ενέργειας, η αντιπολίτευση αναφέρει πως ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει ακρίβεια, καθώς οι τιμές του Σεπτεμβρίου είναι μειωμένες», όμως, όπως υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «παρέλειψε να αναφερθεί στις τιμές του Αυγούστου και του Οκτωβρίου».

Μεταναστευτικό και Κυβερνητικές Πρωτοβουλίες

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στην κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη πως «κάλυψε πλήρως τον ακροδεξιό υπουργό του, τον κ. Πλεύρη, λέγοντας ότι δεν υπάρχει στρατηγική Πλεύρη, αλλά κυβερνητική στρατηγική». Επισημαίνεται πως, «για επικοινωνιακούς λόγους, έφτασε να ανακοινώσει την αποστολή στόλου νοτιοανατολικά της Κρήτης», χωρίς να υπάρχει συνέχεια στην υλοποίηση του σχεδίου.

Θέση απέναντι στη σύγκρουση στη Γάζα

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «ισοπέδωση πόλεων και εκτελέσεις αθώων πολιτών στη Γάζα», κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για την άρνησή του να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία». Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «το πρόσφατο πόρισμα του ΟΗΕ αναφέρει ρητά ότι στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία με ευθύνη του Ισραήλ» και χαρακτηρίζει ως ντροπιαστική αυτή τη στάση για την Ελλάδα.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτικές ευθύνες

Τέλος, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως ο κ. Μητσοτάκης «παραδέχθηκε την εμπλοκή στελεχών της ΝΔ στο σκάνδαλο», χαρακτηρίζοντάς το «φυσιολογικό φαινόμενο λόγω του μεγέθους του κόμματος». Επιπλέον, υποστηρίζει ότι «θα συνεχίσει να αξιοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να εμποδίσει την έρευνα για τα γαλάζια στελέχη».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ καυτηριάζει τη στάση του Πρωθυπουργού, τονίζοντας σκωπτικά ότι «το κράτος Δικαίου θα σας… ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», υπογραμμίζοντας με έμφαση την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και ενίσχυσης της διαφάνειας στους θεσμούς.