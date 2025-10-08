Τις διαστάσεις που μπορεί να έχει για έναν κτηνοτρόφο η απώλεια του κοπαδιού του λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και για την ίδια του τη ζωή αναδεικνύει ο θάνατος από στενοχώρια ενός 75χρονου κτηνοτρόφου στο Μικρό Μοναστήρι του Δήμου Χαλκηδόνος στη Θεσσαλονίκη, επειδή του θανάτωσαν τα 30 πρόβατά του λόγω ευλογιάς.

Όπως μετέδωσε το OPEN, ο ηλικιωμένος ενημερώθηκε από τις κτηνιατρικές Αρχές για την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς στο κοπάδι του, γεγονός που σήμαινε την άμεση εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλλου και την υποχρεωτική θανάτωση των ζώων. Η είδηση αποτέλεσε ένα ισχυρό ψυχολογικό πλήγμα για τον 75χρονο, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έπασχε από υποκείμενο νόσημα, ενώ η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Η τραγωδία όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.