Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Νέα Μανωλάδα της Ηλείας, όπου κτηνοτρόφοι και αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω πιθανών κρουσμάτων ευλογιάς σε αιγοπρόβατα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 120 ζώα έχουν εμφανίσει συμπτώματα που παραπέμπουν στη συγκεκριμένη ασθένεια, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στον τοπικό κτηνοτροφικό κόσμο.

Η επιβεβαίωση ή μη των κρουσμάτων θα προκύψει από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται με αγωνία. Μέχρι τότε, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας παρακολουθεί στενά την υπόθεση και έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία των υπολοίπων κοπαδιών.

Η ευλογιά αποτελεί ιδιαίτερα μεταδοτική νόσο των αιγοπροβάτων, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην υγεία των ζώων όσο και στην τοπική οικονομία, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές δίνουν έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και στον περιορισμό της πιθανής διασποράς.

Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής παραμένουν σε επαγρύπνηση, καθώς η ευλογιά, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να πλήξει καίρια την παραγωγή τους και να δημιουργήσει σοβαρές οικονομικές συνέπειες.