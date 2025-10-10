Με εμβόλια αμφιβόλου ποιότητας από τη «μαύρη» αγορά φαίνεται ότι προσπαθούν κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας να σώσουν τα κοπάδια τους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Όπως αποκάλυψε το πρωί της Παρασκευής (10/10) το MEGA, παρά τις απαγορεύσεις τόσο από την ΕΕ, όσο και από την Ελλάδα, επιτήδειοι εισάγουν παρανόμως από Τουρκία, Ιορδανία και Αίγυπτο εμβόλια για την ευλογιά, τα οποία κάνουν μόνοι τους στα ζώα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, το κόστος του εμβολίου ανέρχεται στα 3,50 ευρώ ανά ζώο. «Ναι, το έχω ακούσει. Χωρίς τη συγκατάθεση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και του υπουργείου, δεν νομίζω ότι από μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε εμβόλια. Είναι λάθος τακτική», δήλωσε στο MEGA μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Τα εμβόλια αυτά που δεν είναι πιστοποιημένα, ενοχοποιούνται για παρενέργειες στα κοπάδια, ενώ δεν αποκλείεται να είναι και ένας από τους λόγους διάδοσης της ασθένειας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή που έχει οριστεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μπορεί να έχει μόνο 60% επιτυχία, καθιστώντας δύσκολο τον διαχωρισμό ανάμεσα στα εμβολιασμένα και τα πραγματικά άρρωστα ζώα.

Αυτός είναι ο κύριος λόγος που ο εμβολιασμός των κοπαδιών δεν έχει επιλεγεί ως λύση για την αντιμετώπιση της νόσου.

Εισαγγελική έρευνα ζήτησε ο Κώστας Τσιάρας

Η δημοσιοποίηση της είδησης ότι ήδη κυκλοφορεί στην Ελλάδα παράνομο εμβόλιο για την ευλογία των αιγοπροβάτων, προκάλεσε την κινητοποίηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός με έγγραφό του έχει ζητήσει από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κινήσει διαδικασίες έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν τα δημοσιεύματα ευσταθούν.