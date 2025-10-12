Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Παλέρμο η δολοφονία του 21χρονου Πάολο Ταορμίνα. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό στο κεφάλι, την ώρα που προσπαθούσε να σταματήσει έναν καβγά έξω από το εστιατόριο των γονιών του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/10), κοντά στο εστιατόριο «O Scrusciu». Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου δέκα άτομα είχαν επιτεθεί σε έναν νεαρό άνδρα. Ο Πάολο, βλέποντας το επεισόδιο, παρενέβη επιχειρώντας να τους ηρεμήσει και να τους απομακρύνει, καθώς προκαλούσαν ένταση και πανικό στην περιοχή.

«Όλα φάνηκε να τελειώνουν, όταν ξαφνικά ένας από την παρέα τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι», περιέγραψε μάρτυρας.

Μετά τον πυροβολισμό, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε σκούτερ και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω τους σκηνές χάους: αναποδογυρισμένα τραπέζια, πανικόβλητους πελάτες και κραυγές, σύμφωνα με την Corriere Della Sera.

Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio» https://t.co/L2wx5EECbK — Corriere della Sera (@Corriere) October 12, 2025

Συντετριμμένη η οικογένεια του

Στην περιοχή έσπευσαν Καραμπινιέροι και τρία ασθενοφόρα, όμως ήταν ήδη αργά για τον 21χρονο.

«Πώς μπόρεσαν να το κάνουν αυτό; Κατέστρεψαν τη ζωή μου. Πώς μπορείς να πυροβολήσεις ένα αγόρι στο κεφάλι; Πώς θα ζήσω εγώ τώρα. Μου πήρατε την ελπίδα», είπε συντετριμμένη η μητέρα του.

A Palermo, in pieno centro, una rissa finisce nel sangue: vittima un 21enne, figlio del titolare del locale in cui stava avvenendo il pestaggio. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era intervenuto per difendere un coetaneo aggredito dal branco Arianna Di Giorgio pic.twitter.com/PKVdHzpA31 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 12, 2025

Φίλοι του 21χρονου τον περιγράφουν ως έναν ευγενικό, καλοσυνάτο και εργατικό νέο, που στήριζε με αγάπη τους γονείς, την αδελφή και τον μικρότερο αδελφό του. Μια φίλη του τον αποχαιρέτησε συγκινητικά γράφοντας: «Πάολο, ήσουν πολύτιμος. Τώρα θα είσαι ανάμεσα στους αγγέλους, φωτίζοντας τον δρόμο της οικογένειάς σου».

Οι αντιδράσεις

Το Παλέρμο «είναι πλέον η Άγρια Δύση. Ακόμη και την περασμένη εβδομάδα έπεσαν πυροβολισμοί στο κέντρο. Σήμερα ένας νεαρός έχασε τη ζωή του. Η Σικελία είναι μια ωρολογιακή βόμβα μεταξύ εγκληματικότητας, κακής υγειονομικής περίθαλψης, μαφιόζικων διεισδύσεων, διαφθοράς και σπατάλης. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τίποτα. Η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει», βρόντησε στα κοινωνικά δίκτυα ο Carlo Calenda, γραμματέας του κόμματος Azione.

Άλλοι ζητούν επειγόντως από τις αρχές και τις δυνάμεις της τάξης να εντείνουν την παρουσία και τη δράση τους στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια και τον σεβασμό της ζωής, ιδίως στις πιο ευαίσθητες συνοικίες της πόλης.