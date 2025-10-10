Κοντά στα ίχνη και την ταυτοποίηση του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία βρίσκεται η Αστυνομία και θεωρείται θέμα χρόνο ο εντοπισμός και η σύλληψή του.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA πίσω από το διπλό φονικό φέρεται να βρίσκεται ηθικός αυτουργός που έδωσε την εντολή δολοφονίας στον δράστη.

Η ιδιωτική υπόθεση

Η αστυνομία εξετάζει όλα στοιχεία της υπόθεσης, όπως τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων, τους συγγενείς του 68χρονου και φυσικά τις διαθήκες που είχε αλλάξει το τελευταίο διάστημα ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ.

Οι έρευνες φέρεται να έχουν καταλήξει και στο κίνητρο της δολοφονίας που αφορά ιδιωτική υπόθεση του 68χρονου.

</p><p>

Η διαθήκη του 68χρονου

Στο μεταξύ σήμερα το πρωί άνοιξε η διαθήκη στο Ειρηνοδικείο Πύλου. Ένα βασικό στοιχείο που προκύπτει είναι ότι ο 68χρονος την κατέθεσε 3 ημέρες πριν τη δολοφονία του, φοβούμενος τον αιφνίδιο θάνατό του.

«Σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2025, κάθομαι και γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου». Είναι οι τελευταίες του λέξεις. Λέξεις που σήμερα διαβάζονται σαν προφητεία. Κάτι γνώριζε. Κάτι φοβόταν. Και μόλις τρεις μέρες μετά, ο 68χρονος επιχειρηματίας βρίσκεται δολοφονημένος μέσα στο ίδιο του το κάμπινγκ.

Ποιον φοβόταν; Και γιατί άλλαξε τη διαθήκη του; Οι αστυνομικοί θεωρούν τον ανιψιό πρόσωπο-κλειδί. Ήταν εκεί, όταν ο 68χρονος έπεσε νεκρός.

Κι όμως, λίγες μέρες πριν, το θύμα είχε φροντίσει να του αφήσει σχεδόν τα πάντα. Στη διαθήκη του μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

«Εγώ δεν ήθελα να πεθάνει, δεν είχαμε λόγο να τον σκοτώσουμε. Εμείς είχαμε περιουσία από τον άντρα μου. Δεν αποσκοπούσαμε να σκοτώσουμε τον Κώστα για να πάρουμε την περιουσία του — εμείς είχαμε να ζήσουμε», είπε η μητέρα του ανιψιού του στο MEGA.

Ο 68χρονος άφηνε ακόμη 8,5 στρέμματα κοντά στην παραλία στον επιστάτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε. Στους υπόλοιπους συγγενείς μόνο μικρά ποσά και ελάχιστες κληροδοσίες. Oι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και την προηγούμενη διαθήκη του επιχειρηματία, που είχε συνταχθεί περίπου έναν χρόνο πριν. Από τη σύγκριση των εγγράφων μπορεί να φανεί ποιοι έχασαν και ποιοι κέρδισαν. Εκεί ίσως κρύβεται το κίνητρο.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαδρομή του δράστη

Ταυτόχρονα οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την έρευνα προσπαθούν να χαρτογραφήσουν την διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης με το σκούτερ. Μέχρι και σήμερα παραμένει αταυτοποίητος και ασύλληπτος.

Στα βίντεο που έχει στην κατοχή του το MEGA τον δείχνουν να κινείται προς το Νομό Ηλείας. Μάλιστα πριν φτάσει εκεί κάμερα ασφαλείας τον συλλαμβάνει να βάζει βενζίνη έξω από το αστυνομικό τμήμα Κυπαρισσίας, ατάραχος, πριν συνεχίσει την πορεία του.

Ο βενζινοπώλης περιέγραψε τον ύποπτο ως μελαχρινό, κοντό και αδύνατο. Όπως είπε στις αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους.

Διαφορετικά χαρακτηριστικά έδωσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέθεσε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ανοιχτόχρωμος, με ξανθά και ίσια μαλλιά, που είναι αραιά. Επίσης, εκτίμησε ότι πιθανόν είναι ανήλικος ή πολύ νεαρής ηλικίας.

Δύο εντελώς διαφορετικές περιγραφές. Μέχρι να ταυτοποιηθεί ο ύποπτος κάθε λεπτό που περνά μεγαλώνει το μυστήριο.