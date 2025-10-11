Το ανακαινισμένο «Παλατάκι» ήταν sold out για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έκανε επίσης το καθήκον του και δημιούργησε απίθανη ατμόσφαιρα που οδήγησε την ομάδα στη νίκη με 84-82 απένατι στον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο Γιούρι Ζντοβτς ωστόσο δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του που δυσκολεύτηκε κόντρα στον Ηρακλή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του «Δικεφάλου»:

«Δεν ξέρω. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά δεν είμαι πραγματικά χαρούμενος με το πώς εκτελούσαμε, με το πώς παίξαμε. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας.

Όπως είπα όμως, χρειάζομαι κάτι παραπάνω από τους παίκτες μου. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και τους επιτρέψαμε να γυρίσουν στο ματς. Είμαστε τυχεροί που κερδίσαμε. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι.»