Tο βράδυ της Πέμπτης κατά τη διάρκεια συναυλίας της Billie Eilish στο Kaseya Center του Μαϊάμι, ένας άνδρας από το κοινό τράβηξε βίαια τη δημοφιλή τραγουδίστρια ενώ εκείνη χαιρετούσε τους θαυμαστές της.

Μετά την ερμηνεία του τραγουδιού “Guess”, η Eilish κατέβηκε από τη σκηνή και πλησίασε τους θεατές της πρώτης σειράς. Τη στιγμή εκείνη, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας άνδρας την άρπαξε απότομα και την τράβηξε προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί με δύναμη πάνω στο μεταλλικό κιγκλίδωμα της αρένας.

During her Miami concert, a fan yanked Billie Eilish into a barricade, but she quickly recovered & kept performing, showing why fans admire her resilience. 🎤 📷: Reuters#BillieEilish #MiamiConcert #GossipHerald pic.twitter.com/1jADYoyyFY — GossipHerald (@Gossip_Herald) October 11, 2025

Η Eilish, εννέα φορές βραβευμένη με Grammy, παρέμεινε ψύχραιμη, κατάφερε να απελευθερωθεί και συνέχισε να περπατά μπροστά από το κοινό της, χωρίς να διακόψει τη ροή της συναυλίας.

«Το άτομο απομακρύνθηκε από το Kaseya Center», ανέφερε η Αστυνομία του Μαϊάμι σε δήλωση που εξέδωσε την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι δεν εκκρεμούν ποινικές κατηγορίες για το περιστατικό.