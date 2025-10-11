Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου, που απευθύνονται, κυρίως, στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε χαιρετισμό του, χθες το βράδυ, στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων δράσης και προσφοράς του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα καθεστώτα της εξωστρέφειας και των νέων τεχνολογιών και στην σημασία τους για την αναπτυξιακή πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο υπουργός, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Όπως σημείωσε, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τα επιμελητήρια και αναμένεται η νομοθέτηση να προχωρήσει στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Επεσήμανε πως το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη θεσμοθέτηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους μηχανισμούς ελέγχου σε έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό φορέα και ζήτησε τη στήριξη της επιμελητηριακής κοινότητας και των πολιτικών κομμάτων για τη νέα ανεξάρτητη αρχή, καθώς, όπως σημείωσε, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που θα φέρει υγιή ανταγωνισμό ανάμεσα επιχειρήσεις και προστασία στον καταναλωτή.

Στη συνέχει αναφέρθηκε στις αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τέλος, αναφερόμενος στο μέτωπο της διαφάνειας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι έχουν ήδη ανακτηθεί 80 εκατ. ευρώ από παλαιούς επενδυτικούς νόμους και πρόσθεσε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται για την επιστροφή των χρημάτων από επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδότηση χωρίς να υλοποιήσουν τις επενδύσεις που είχαν δεσμευθεί.

Στα εκατό χρόνια προσφοράς του επιμελητηρίου στη βιοτεχνία και την επιχειρηματικότητα αναφέρθηκε στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΒΕΑ Κωνσταντίνος Δαμίγος και τόνισε ότι «η σημερινή διοίκηση έχει την τιμή να κλείνει έναν αιώνα πορείας και να ανοίγει τον επόμενο με το ίδιο πάθος, τις ίδιες αξίες και νέες προοπτικές».

Με ενεργό μητρώο άνω των 35.000 επιχειρήσεων από περίπου 800 επαγγέλματα, το ΒΕΑ, όπως τόνισε, παραμένει η ζωντανή φωνή των ανθρώπων της παραγωγής, των τεχνιτών, των δημιουργών και των επαγγελματιών που στηρίζουν την πραγματική οικονομία.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι το επιμελητήριο παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προωθώντας δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την επαγγελματική κατάρτιση.

Βραβεία Βιοτεχνικής Αριστείας

Ακολούθησε η ανακήρυξη του πρώην προέδρου, Παύλου Ραβάνη, σε επίτιμο πρόεδρο του επιμελητηρίου, σε ένδειξη αναγνώρισης της πολύχρονης προσφοράς του και απονεμήθηκαν 10 τιμητικά βραβεία σε επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΑ.

Οι βραβευθέντες ήταν οι:

LABORATORIES BOKARI Μονοπρόσωπη ΙΚΕ- Βραβείο Νέου Επιχειρηματία

EUROCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- Βραβείο Εξαγωγικής Δραστηριότητας – Διεθνούς Παρουσίας

HERADO – HELLENIC RADIATIONDOSIMETRY AE – Βραβείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

RECORD PLASTICINE, Παραγωγή και Διάθεση Πλαστελίνης και Συναφών Ειδών – Βραβείο Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης

ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ ΑΕ, Έρευνας, Παραγωγής, Εμπορίας Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Ειδών – Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

ΒΕΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Ε.Γ ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Ποτοποιία Πολυκαλά) – Βραβείο Ιστορικής Επιχείρησης

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΛΟΣ – Στρατιωτικές Στολές- Βραβείο Ιστορικής Επιχείρησης

Αφοί ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ – Ζαχαροπλαστείο – Βραβείο Οικογενειακής Επιχείρησης

IL TOTO ΑΕ – Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Επιπλέον, απονεμήθηκε ειδική τιμητική διάκριση στην εταιρεία KNOWLEDGE ΑΕ, για τη συμβολή της στην εκπαίδευση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής γνώσης.

Νέο λογότυπο

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε προβολή επετειακού βίντεο με τίτλο «Ένας Αιώνας Μπροστά» και παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σηματοδοτώντας τον εκσυγχρονισμό και την πορεία του προς το μέλλον.