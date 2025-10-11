Από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να ξεκινά από τα 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο.

Από τις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Το επίδομα καλύπτει διάφορες μορφές θέρμανσης και θα χορηγηθεί με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

«Στις 15 Οκτωβρίου όπως κάθε χρόνο ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει στην τιμή που έκλεισε πέρσι 30 Απριλίου, στο 1,10-1,12 στα μεγάλα αστικά κέντρα και για μεγάλες ποσότητες, ενώ πέρσι ξεκίνησε 1,18 ευρώ/λίτρο. Έχουμε μια μικρή πτώση. Καλό είναι ο κόσμος να ξεκινήσει την προμήθεια. Ακόμα παραγγελίες δεν έχουμε. Καλό είναι το επίδομα να δίδεται προκαταβολικά και όχι μετά από δυο έως έξι μήνες, για να βοηθηθεί ο κόσμος και να πάρει πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι το νόημα του επιδόματος. Είναι λίγο αργά η καταβολή του επιδόματος, αυτό πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε γεωπολιτικά γεγονότα να αυξήσουν την τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίδομα θέρμανσης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyΘέρμανση ανοίγει τις πόρτες της στις αρχές Νοεμβρίου, προσφέροντας σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το πολύτιμο επίδομα, που μειώνει το βάρος των λογαριασμών θέρμανσης.

Οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου, διαδικασία που θα κρατήσει μέχρι και τον Ιούλιο του 2026, ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιείται και τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Από το πετρέλαιο μέχρι το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα, το επίδομα φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά Στοιχεία & Κριτήρια

Κατηγορία Πληροφορία

Τιμή εκκίνησης πετρελαίου 1,10 – 1,15 €/λίτρο

Ύψος επιδόματος θέρμανσης Από 100 € έως 1.000 €

Καλύπτονται καύσιμα Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Υγραέριο, Καυσόξυλα, Pellet

Επίδομα ρεύματος Έως 1.200 € για Air-condition, σόμπες, θερμοπομπούς κ.ά.

Τρόπος χορήγησης ρεύματος Μέσω μείωσης στον λογαριασμό

Εξαιρέσεις Δεν δίνεται επίδομα ρεύματος σε όσους επιδοτούνται για πετρέλαιο

Κριτήρια Δικαιούχων

Κατηγορία Όριο Εισοδήματος Όριο Περιουσίας

Άγαμοι Έως 16.000 € Έως 200.000 €

Έγγαμοι/Μονογονείς Έως 24.000 € + 5.000 €/παιδί Έως 300.000 €