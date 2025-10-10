Ένας πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους μεταξύ 7,2 και 7,4 βαθμών, καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Ερευνών (USGS).

Το Phivolcs προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος για μετασεισμούς μετά την κύρια δόνηση, περίπου 20 χιλιόμετρα ανοικτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Ανατολική Νταβάο, στην περιφέρεια του μεγάλου νησιού Μιντανάο.

Σύμφωνα με το EMSC, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 62 χιλιόμετρα, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την ένταση των επιφανειακών δονήσεων και των πιθανών μετασεισμών.

Το Αμερικανικό Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για «επικίνδυνα» θαλάσσια κύματα έως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού.

Λίγο αργότερα πάντως ήρθη ο συναγερμός για κίνδυνο τσουνάμι και ενώ είχε προηγηθεί προειδοποίηση και στην Ινδονησία. Η προειδοποίηση αφορούσε τις βόρειες περιοχές της Σουλαουέσι και της Παπούα, που βρίσκονται εντός του γεωγραφικού εύρους που επηρεάζεται από τον σεισμό.

Ως αυτό το στάδιο δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές. Ωστόσο ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος δήλωσε πως οι αρχές ακόμη αποτιμούν την κατάσταση και οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να επέμβουν.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη. Στη χώρα καταγράφονται πάνω από 800 ισχυροί σεισμοί σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο.

Τέλος, ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες 11 ημέρες έπειτα από εκείνον που άφησε πίσω 74 νεκρούς και περίπου 72.000 σεισμοπαθείς στην κεντρική νήσο Τσεμπού.