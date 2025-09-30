Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Σύμφωνα με το Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας (PHIVOLCS), έπληξε την πόλης Μπόγκο, στο Σεμπού. Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 17 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης. Ο σεισμός ήταν τεκτονικής προέλευσης και είχε βάθος 10 χιλιόμετρα.

Καμία προειδοποίηση για τσουνάμι

Η δόνηση έγινε αισθητή σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων σε περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους στις Φιλιππίνες.

Δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων, δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι Ειρηνικού.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», μια ζώνη ηφαιστείων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό και είναι επιρρεπής σε σεισμική δραστηριότητα