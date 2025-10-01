Ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες έφτασε τους 69, δήλωσε σήμερα (1/10) αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας. Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

«Ήμουν στο δρόμο μπροστά από το σπίτι μας. Όταν χτύπησε ο σεισμός, είδα το σπίτι μας να τρέμει και ζαλίστηκα. Οι δρόμοι επίσης τρέμαν», λέει στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM της Μανίλα κάτοικος.

Τα βίντεα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν το μέγεθος της δόνησης. Ανθρωποι έζησαν στιγμές φόβου καθώς ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ έπληξε το νησί Μπανταγιάν στις Φιλιππίνες, προκαλώντας ζημιές στην εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην πόλη Μπανταγιάν.

Το καμπαναριό όπως μεταδίδει το BBC κατέρρευσε μετά τον σεισμό.

A strong magnitude 6.9 earthquake hit Bantayan Island, Philippines, affecting the St. Peter and Paul the Apostle Parish Church in Bantayan town. pic.twitter.com/dYPAq3vGxl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025

Σε άλλο βίντεο φαίνονται μεταξύ άλλων μοτοσικλετιστές να περνούν μία γέφυρα και από την ταλάντωση να σταματούν και να κατεβαίνουν από τις μηχανές περιμένοντας να σταματήσει η δόνηση.