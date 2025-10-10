Εκατοντάδες Ισραηλινοί προσεύχονται στην πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ για την επιστροφή των δικών τους ανθρώπων, που κρατά η Χαμάς στη Γάζα για περισσότερα από δύο χρόνια.

Ο απεσταλμένος του MEGA, Ζήσης Μούσιος και ο εικονολήπτης Θοδωρής Ρωμανέας, καταγράφουν τη συγκίνηση και την προσμονή που κυριαρχούν σε κάθε γωνιά του Ισραήλ.

«Φέρτε τους πίσω»

«Επί δύο χρόνια εδώ, στην πλατεία Ομήρων, μικρά παιδιά έπαιρναν πέτρες και έγραφαν πάνω τα ονόματα των ομήρων που είχε πάρει η Χαμάς, σχηματίζοντας την πρόταση ‘’Φέρτε τους πίσω’’. Τώρα, δύο χρόνια μετά, φαίνεται πως έχει φτάσει αυτή η ώρα», μεταδίδει.

Εντός 72 ωρών

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το μεσημέρι, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Εντός 72 ωρών η Χαμάς πρέπει να παραδώσουν τους 20 ομήρους που εκτιμάται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Ο πατέρας του Μπαρ Κούπερσταιν, που έφτασε στο Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δυσκολεύεται να πιστέψει ότι θα αγκαλιάσει ξανά τον γιο του μετά από δύο χρόνια.

Απήχθησαν από στρατιωτικές βάσεις

Έντεκα από τους ομήρους που αναμένεται να επιστρέψουν την ερχόμενη Δευτέρα απήχθησαν από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα και οκτώ από τα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ. Τρεις ήταν μέλη του ισραηλινού στρατού, τους οποίους οι φανατικοί ισλαμιστές απήγαγαν από στρατιωτικές βάσεις.

Πληροφορίες του απεσταλμένου του MEGA, Ζήση Μούσιου αναφέρουν ότι οι 20 ισραηλινοί όμηροι που εικάζεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί θα επιστρέψουν πιθανότατα την Δευτέρα.

﻿</p><p>

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταρτιστεί, οι άνθρωποι αυτοί θα δοθούν στον Ερυθρό Σταυρό, θα μεταφερθούν στα σύνορα με το Ισραήλ, αμέσως θα τους παραλάβει ιατρικό επιτελείο και θα τους μεταφέρουν σε μεγάλα νοσοκομεία.

Ποιες οι επόμενες κινήσεις

Μετά την παράδοση των ζωντανών ομήρων, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία και άλλους 1.700 που φυλακίστηκαν μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Οι σοροί

Στη συνέχεια η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει τις σορούς των ομήρων που σκοτώθηκαν στην επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμική οργάνωση αλλά και κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Χαμάς έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται πολλές από τις σορούς και ότι αναμένεται να σχηματιστεί διεθνής ομάδα η οποία θα αναλάβει τον εντοπισμό τους στη Λωρίδα της Γάζας.