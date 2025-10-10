Παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο της ισραηλινής κυβέρνησης, το οποίο καλείται να εγκρίνει την πρώτη φάση του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η πρώτη φάση που συζητείται, περιλαμβάνει την κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση και των 48 ισραηλινών ομήρων (ζωντανών και νεκρών) που κρατούνται στη Γάζα, μερική αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τη Γάζα και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων σε φυλακές ασφαλείας. Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ βοήθησαν στη διαπραγμάτευση για τη συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής σελίδας της ισραηλινής εφημερίδας «The Times of Israel», η πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να ψηφίσει υπέρ της έγκρισης της συμφωνίας για εκεχειρία. Ωστόσο, ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Νετανιάχου, Μπεν Γκβιρ, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία και ότι η μόνη λύση είναι η πλήρης διάλυση της Χαμάς.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ προσκάλεσε επίσημα τον Τραμπ να μιλήσει στο Κοινοβούλιο

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, προσκάλεσε επίσημα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μιλήσει στο ισραηλινό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα. Η επιστολή του Οχάνα προς τον Τραμπ, την οποία δημοσιεύει στο X, επαινεί τον αμερικανό πρόεδρο για τη βοήθεια που πρόσφερε στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στην επιστολή, ο Οχάνα αποκαλεί τον Τραμπ «Πρόεδρο της Ειρήνης». «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα», γράφει και προσθέτει: «Η ηγεσία, το θάρρος, η επιμονή και το όραμά σας οδήγησαν όχι μόνο σε μια συμφωνία που εξασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αλλά και σε μια άνευ προηγουμένου περιφερειακή συμφωνία, που έγινε δεκτή από σχεδόν όλα τα έθνη στη Μέση Ανατολή».

Η επιστολή συνεχίζει επαινώντας όσα έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ισραήλ και κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, από το 2017 έως το 2021, όπως η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ και η διαμεσολάβηση των «Συμφωνιών του Αβραάμ», μιας σειράς συμφωνιών ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και αραβικών χωρών. «Ο λαός του Ισραήλ σας θεωρεί ως τον μεγαλύτερο φίλο και σύμμαχο του εβραϊκού έθνους στη σύγχρονη ιστορία», γράφει ο βουλευτής του Λικούντ και καταλήγει: «Είναι επομένως βαθιά μου τιμή και προνόμιο να σας προσκαλέσω επίσημα να απευθύνετε επίσημη ομιλία στο έθνος ενώπιον της Κνεσέτ».