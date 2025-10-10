Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μιλώντας σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ότι σχεδιάζει να αναχωρήσει για τη Μέση Ανατολή την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και ελπίζει να βρίσκεται στο Ισραήλ, όταν οι ισραηλινοί όμηροι απελευθερωθούν από την Χαμάς την Δευτέρα ή την Τρίτη.

«Οι όμηροι θα επιστρέψουν την Δευτέρα ή την Τρίτη», είπε έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Φινλανδίας. «Πιθανότατα θα είμαι εκεί. Ελπίζω να είμαι εκεί» πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας ότι «σχεδιάζουμε να αναχωρήσουμε κάποια στιγμή την Κυριακή και ανυπομονώ. Βλέπω, ότι γιορτάζετε στο Ισραήλ, αλλά γιορτάζουν και σε πολλές άλλες χώρες». Ο Τραμπ ωστόσο απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση, σχετικά με το αν πιστεύει, ότι το Ισραήλ θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις του με τη Σαουδική Αραβία τον επόμενο χρόνο.

Ερωτηθείς για τις πιθανότητές του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης αύριο Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, όταν ανακοινωθεί ο νικητής, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στις οκτώ -όπως υποστηρίζει- συμφωνίες που μεσολάβησε για την επίλυση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, με τη σημερινή συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα να την χαρακτηρίζει ως την «μεγαλύτερη».

Όταν του ζητήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπουν οι επόμενες, μη εγκεκριμένες ακόμη φάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ο Τραμπ είπε, ότι αυτή πρέπει ακόμη «να καθοριστεί». «Θα υπάρξει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, που θα καθορίσουν τι θα είναι» είπε, προσθέτοντας ότι «πλούσιες χώρες» θα χρηματοδοτήσουν αυτή τη Δύναμη.