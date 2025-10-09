Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν στην πρώτη φάση ενός σχεδίου εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας πριν από λίγο σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι χθες το βράδυ σημειώθηκε μια σημαντική πρόοδος στη Μέση Ανατολή. «Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα και, σε πολύ ευρύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη». «Πιστεύω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζω μια αιώνια ειρήνη», υπογράμμισε.

Ο Τραμπ είπε ότι οι υπόλοιποι όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη». Η απελευθέρωσή τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία, σημείωσε, προσθέτοντας ότι «βρίσκονται σε μέρη όπου δεν θα ήθελες να είσαι». Αυτή θα είναι μια μέρα χαράς, προσθέτει, λέγοντας ότι θα προσπαθήσει να ταξιδέψει εκεί. «Θα πάμε στην Αίγυπτο, όπου θα υπογράψουμε», λέει, εξηγώντας ότι έχει ήδη γίνει μια υπογραφή εκ μέρους του, αλλά θα κάνουν μια «επίσημη υπογραφή».

Σχετικά με το μέλλον της Γάζας, ανέφερε ότι η Γάζα θα «ανακατασκευαστεί σταδιακά» από τις πλούσιες χώρες της περιοχής. «Αυτό που θα κάνουν [αυτές οι χώρες] θα κάνει θαύματα για τη Γάζα», λέει. «Υπάρχει ένα απίστευτο πνεύμα που δεν έχω ξαναδεί».

Περιέγραψε επίσης τον αριθμό των θανάτων αμάχων στη Γάζα ως «μεγάλη τιμωρία» για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, εκτιμώντας τον αριθμό των θυμάτων σε 70.000. «Σε κάποιο σημείο, όλο αυτό πρέπει να σταματήσει», λέει. «Θα το φροντίσουμε».

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, «ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν σύντομα και οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν σε προκαθορισμένη γραμμή». Η «προκαθορισμένη γραμμή» αναφέρεται σε έναν ασαφή χάρτη που δημοσίευσε ο Τραμπ στις 4 Οκτωβρίου, με την αρχική περιοχή αποχώρησης να σημειώνεται με κίτρινο, και η οποία αργότερα ονομάστηκε «κίτρινη γραμμή» από αξιωματούχους Τραμπ. Με βάση τον χάρτη, η πρώτη φάση προβλέπει ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει περίπου 20 ζωντανούς ομήρους και τις σορούς περίπου 25 άλλων, ενώ το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

After negotiations, Israel has agreed to the initial withdrawal line, which we have shown to, and shared with, Hamas. When Hamas confirms, the Ceasefire will be IMMEDIATELY effective, the Hostages and Prisoner Exchange will begin, and we will create the conditions for the next… pic.twitter.com/0VfaMSOqQ1 — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Το Ισραήλ ελέγχει σήμερα πάνω από το 80% της Λωρίδας της Γάζας (365 τ.χλμ.), συμπεριλαμβανομένων περιοχών με διαταγές εκκένωσης και στρατιωτικές ζώνες. Με την εφαρμογή της συμφωνίας, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν εντός της κίτρινης περιοχής, αφήνοντας περίπου το 58% της Γάζας υπό ισραηλινό έλεγχο, σύμφωνα με στοιχεία της Al Jazeera.

Σημαντικές περιοχές όπου θα παραμείνουν ισραηλινές δυνάμεις περιλαμβάνουν γειτονιές της Γάζας όπως Beit Lahiya, Beit Hanoon, τμήματα των Shujayea, Tuffah και Zeitoun, καθώς και μεγάλα τμήματα των επαρχιών Khan Younis και Rafah. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επίσης τον έλεγχο όλων των διελεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της διάβασης Ράφα με την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το 20-σημείων σχέδιο που ανακοίνωσαν ο Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 29 Σεπτεμβρίου, η αποχώρηση θα γίνει σε τρεις φάσεις: