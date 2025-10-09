Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η συμφωνία που αφορά την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν εγκριθεί από την κυβέρνηση, κάτι που «αναμένεται το βράδυ».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «αντίθετα από τις πληροφορίες που μεταδίδονται από αραβικά μέσα ενημέρωσης, η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών δεν θα αρχίσει παρά μετά την έγκριση της συμφωνίας από την κυβέρνηση». Η ίδια πηγή προσθέτει ότι η σχετική έγκριση αναμένεται μέσα στη νύχτα.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για τη Γάζα, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, θα πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανταλλαγή αναμένεται να ξεκινήσει εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.