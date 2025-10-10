Το Ισραήλ δημοσιοποίησε κατάλογο με 250 κρατούμενους που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής με τη Χαμάς, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών, σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα κατάλογος 250 «κρατουμένων για λόγους ασφαλείας» που πρόκειται να απελευθερωθούν. Η απελευθέρωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, που τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 ώρα Ελλάδας.

Η σχετική λίστα αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ισραηλινού υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε αυτήν δεν περιλαμβάνονται πρόσωπα που θεωρούνται σύμβολα του παλαιστινιακού ένοπλου αγώνα, παρά τις σχετικές προτάσεις της Χαμάς προς τους μεσολαβητές.

Συγκεκριμένα, απουσιάζουν τα ονόματα των Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμαντ Σαάντατ, Χάσαν Σαλαμέ και Αμπάς αλ Σαγέντ, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια για επιθέσεις κατά Ισραηλινών.

Η συμφωνία αποτελεί την πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Χαμάς πρέπει εντός 72 ωρών να απελευθερώσει 47 ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς, που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και τα λείψανα ενός Ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα προχωρήσει στην απελευθέρωση 250 κρατουμένων για λόγους ασφαλείας, όπως και 1.700 Παλαιστινίων από τη Γάζα που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις μετά τον Οκτώβριο του 2023.