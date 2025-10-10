Ο Μάριος Σαλμάς ξεκίνησε εξηγώντας την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι δεν ήταν απόφαση του Πρωθυπουργού, αλλά προσωπική επιλογή. Όπως είπε, αποφάσισε να εκφράζει τις θέσεις και τις αξίες του, οι οποίες παραμένουν εντός του κόμματος, στα όργανα του κόμματος και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. «Ο Πρωθυπουργός ενοχλήθηκε με τις θέσεις μου», τόνισε, αναφερόμενος σε ζητήματα όπως η στήριξη των αγροτών, καθώς και η διαφωνία του με τον τρόπο που λειτουργεί το επιτελικό κράτος.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι στο Μαξίμου τον είχαν ενημερώσει για την ύπαρξη μαγνητοφωνήσεων που σχετίζονταν με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι αυτός ήταν ο λόγος που αρχικά κάποιοι δεν εντάχθηκαν στην κυβέρνηση. «Το είπε ο κύριος Μπουκόρος δημόσια», υπογράμμισε ο Σαλμάς, προσθέτοντας ότι η είδηση κυκλοφορεί ήδη και πρέπει να ξεκαθαριστεί.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε η παράνομη παρακολούθηση πολιτών. Ο Σαλμάς τόνισε ότι από τη στιγμή που η αστυνομία διενεργεί μυστική έρευνα με εισαγγελική παραγγελία, το γεγονός είναι γνωστό στο Μαξίμου. «Το ήξερε το Μαξίμου. Αυτό είναι το θέμα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η κρατική αστυνομία δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά υπάγεται στις αρμοδιότητες της κυβέρνησης.

«Αφού είναι σωστό, έπρεπε να βγει το Μαξίμου και να πει: Ναι, το ξέραμε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας την ανάγκη για διαφάνεια και υπευθυνότητα απέναντι στους πολίτες.