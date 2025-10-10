Τον Ανδρέα Λοβέρδο συνάντησε η κάμερα του «Buongiorno» σε φιλανθρωπικό αγώνα γυναικείου μπάσκετ.

«Είμαι φίλαθλος φανατικός, είμαι βέβαια Ολυμπιακός είναι γνωστό, και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, και έχω κάνει την ομάδα μπάσκετ της Βουλής, αθλούμαι διαρκώς. Λιγότερος ύπνος και οπωσδήποτε μισή ώρα το πρωί γυμναστική. Βλέπω και λίγο τηλεόραση, τις πρωινές εκπομπές, αλλά δεν υπάρχει μέρα που να μην αθληθώ», είπε ο γνωστός πολιτικός.

Για την προσχώρησή του στη ΝΔ λέει:

«Εγώ πήγα για να βοηθήσω, δεν πήγα στη ΝΔ του 42% αλλά του 24% – 25%, δεν θέλω να πάρω αλλά να δώσω, γι’ αυτό το έκανα, για την πατρίδα μου».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνει:

«Η κίνηση που έκανε είναι υποσχετική νέου κόμματος, που είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα επηρεάσει όλα τα κόμματα που είναι αριστερά της ΝΔ, γι’ αυτό δεν τον καλοβλέπουν, γι’ αυτό και ορισμένοι τα έχουν βάλει μαζί του. Εμένα ο κ. Τσίπρας δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του».

«Στο πεδίο της αντιπολίτευσης αφού δεν υπάρχει ένας ηγέτης, νομίζω μπορεί να παίξει έναν ρόλο», καταλήγει.