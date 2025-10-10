Τη θετική επίδραση που θα έχει η φορολογική μεταρρύθμιση στο σύνολο των πολιτών τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας μιλώντας σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Συνδέσεις» του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤNEWS» και στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εντάχθηκαν σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, συνιστούν μια δομική φορολογική μεταρρύθμιση, που αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Για πρώτη φορά συνδέεται η μείωση του φορολογικού συντελεστή με τον αριθμό των τέκνων, υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας. Για έναν τρίτεκνο, η ελάφρυνση αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο, ενώ για έναν πολύτεκνο φτάνει τους δύο μισθούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη στήριξη των νέων και στην ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας, ενώ, μετά από πολλά χρόνια, αλλάζουν τα τεκμήρια διαβίωσης.

«Προτάξαμε μια σημαντική μεταρρύθμιση σε σχέση με τους άμεσους φόρους, προκειμένου ο πολίτης να δει στην τσέπη του απευθείας τη μείωση της φορολογίας και να έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα», σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 και μετά έχει μειώσει 83 φόρους».

«Η κύρια στόχευσή μας είναι με τρόπους όπως η μείωση της φορολογίας, οι επενδύσεις και η μείωση της ανεργίας» να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. «Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι ο πυλώνας, η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίζουμε», ώστε να στηρίζουμε τον Έλληνα πολίτη.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε, επίσης, στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, πέρα από τη μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια, παρατείνεται η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τρία έτη σε κενές κατοικίες που θα δοθούν σε μακροχρόνια μίσθωση.

«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα κίνητρα, για να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά».

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθύμισε ότι από φέτος τον Νοέμβριο ξεκινά η επιδότηση ενοικίου για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική στέγη. Η επιδότηση θα δοθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, ενώ θα γίνουν διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ για αυτούς που δεν συμπλήρωσαν τον κωδικό 081, ώστε «όλοι όσοι δικαιούνται αυτή τη σημαντική ενίσχυση να τη λάβουν».

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης εισοδήματος για Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Η σχετική αίτηση γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myAADE, ώστε να εγκρίνεται γρήγορα, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, και να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός των Ελλήνων του εξωτερικού, «που για μας είναι μείζων εθνικός στόχος».