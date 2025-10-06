Στα θετικά μέτρα που θα εφαρμοστούν το προσεχές διάστημα για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το εξωτερικό επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του τηλεοπτικού σταθμού «Action 24» και στους δημοσιογράφους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα οποία θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση, συνιστούν μια δομικού χαρακτήρα φορολογική μεταρρύθμιση, που ακουμπά κάθε Έλληνα πολίτη, εστιάζοντας στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, των νέων και της ελληνικής περιφέρειας.

Είναι η πρώτη φορά που μια φορολογική μεταρρύθμιση εξαρτά τους φορολογικούς συντελεστές «σε τόσο δραστικό και πρακτικό βαθμό από τον αριθμό των τέκνων», ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τονίζοντας παράλληλα τη μεγάλη στήριξη που δίνεται στους νέους, τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε πάνω από 12.500 οικισμούς ανά την Ελλάδα, τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά και τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για ακίνητα και αυτοκίνητα.

Επιπλέον, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι θα δοθούν εντός του Νοεμβρίου η ενίσχυση 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενοικίου μέχρι 800 ευρώ- ένα μέτρο που αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες που νοικιάζουν σπίτι. Σημείωσε δε ότι κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να κάνει διασταυρώσεις, ώστε να διασφαλιστεί πως όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν αυτό το σημαντικό βοήθημα.

Παράλληλα, προωθούνται και άλλες ρυθμίσεις για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων, όπως η μείωση της φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια, η παράταση για το 2025 και 2026 της έκπτωσης για δαπάνες ανακαίνισης κατοικιών έως 16.000 ευρώ και η διατήρηση της απαλλαγής φόρου σε κενά ακίνητα που μισθώνονται σε ένστολους και εκπαιδευτικούς ακόμα και για περίοδο έξι μηνών.

Ξέρουμε ότι η κοινωνία έχει ανάγκες, τόνισε ο κ. Κώτσηρας, και «όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, το έχουμε αποδείξει, θα ψάχνουμε συνεχώς τρόπους προκειμένου να στηρίξουμε τους πολίτες».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε, επίσης, στην παροχή φορολογικών κινήτρων για τη διευκόλυνση του επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού. Όπως εξήγησε, όποιος επιθυμεί να μεταφέρει την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Ελλάδα και να ενταχθεί στο καθεστώς μειωμένης φορολόγησης που προβλέπεται υπό προϋποθέσεις, μπορεί πλέον να κάνει την αίτηση ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myAADE, και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα αυτή να εγκριθεί. Πρόκειται για «μία προσπάθεια από τις πολλές που κάνουμε, για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας που είναι στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην Ελλάδα», σημείωσε ο κ. Κώτσηρας.