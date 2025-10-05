Περισσότεροι από 166.000 πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί, μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα www.taxcalc2025.minfin.gr, μέσω της οποίας μπορούν να υπολογίσουν το όφελος που θα έχουν από τα νέα φορολογικά μέτρα. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο αριθμός αυτός αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον και τη μεγάλη ανταπόκριση που έχει προκαλέσει η πλατφόρμα, η οποία τέθηκε σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φορολογούμενο να υπολογίζει εύκολα και γρήγορα το όφελος στο εισόδημά του από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, τα μέτρα στοχεύουν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, των νέων, των μισθωτών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των συνταξιούχων, οι οποίοι θα λάβουν τον επόμενο μήνα την οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τους πολίτες ότι η πλατφόρμα:

* δεν χρησιμοποιεί φορολογικά δεδομένα,

* δεν αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία,

* δεν κάνει χρήση cookies,

* είναι προσβάσιμη από υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο, μέσω οποιουδήποτε browser.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να διαπιστώσει τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026. Για τους μισθωτούς οι μειώσεις αντιστοιχούν σε αυξήσεις μισθών από τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα φανεί το 2027.

Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ του «Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος» ή του «Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου». Στην πρώτη επιλογή εισάγει στοιχεία όπως είδος απασχόλησης, φορολογητέο εισόδημα, αριθμό παιδιών και έτος γέννησης, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον/την σύζυγο. Πατώντας «Υπολογισμός», η εφαρμογή εμφανίζει αυτόματα τις μειώσεις φόρου.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν το φορολογητέο εισόδημα, τον φόρο πριν και μετά την έκπτωση, καθώς και το καθαρό ποσό που προκύπτει. Παράλληλα, εμφανίζεται το ετήσιο ατομικό και οικογενειακό όφελος, ενώ στην επιλογή «Ανάλυση» παρουσιάζεται η αιτιολόγηση του υπολογισμού ανά κλιμάκιο και κατηγορία φορολογουμένου.

Στον «Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου», οι χρήστες εισάγουν το μηνιαίο μίσθωμα και η εφαρμογή υπολογίζει το ετήσιο ποσό, τον φόρο για τα έτη 2025 και 2026, τη διαφορά και την ποσοστιαία μείωση.

Επόμενα βήματα και παραδείγματα υπολογισμών

Μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, η ΑΑΔΕ θα δημιουργήσει δεύτερη πλατφόρμα που θα αντλεί αυτόματα στοιχεία από τη βάση δεδομένων της, προσφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα μέτρα της ΔΕΘ στοχεύουν κυρίως στους νέους και στις οικογένειες. Ενδεικτικά:

1. Μισθωτός κάτω των 25 ετών με εισόδημα 16.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 1.523 ευρώ.

2. Οικογένεια με τρία παιδιά και συνολικό εισόδημα 74.000 ευρώ θα κερδίσει 4.480 ευρώ ετησίως (373 ευρώ τον μήνα).

3. Πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά και συνολικό εισόδημα 75.000 ευρώ θα έχει όφελος 8.620 ευρώ (718 ευρώ τον μήνα).

4. Ελεύθερος επαγγελματίας με τρία παιδιά και εισόδημα 60.000 ευρώ θα δει όφελος 4.760 ευρώ τον χρόνο.

5. Ζευγάρι με ατομική επιχείρηση και εισόδημα 75.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 1.600 ευρώ.

6. Ζευγάρι συνταξιούχων με συνολικό εισόδημα 35.000 ευρώ θα δει όφελος 300 ευρώ ετησίως.

Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι, εκτός από την ενίσχυση των 250 ευρώ που θα λάβουν τον Νοέμβριο, έχουν ωφεληθεί σωρευτικά με αυξήσεις συντάξεων 16% από το 2023 και μετά, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες αυξήσεις έως το 2026.