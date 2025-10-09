Το αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του Ωδείου Αθηνών επί της οδού Ρηγίλλης, ακριβώς απέναντι από τα ιστορικά γραφεία της ΝΔ, ήταν ασφυκτικά γεμάτο χθες το βράδυ. Σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα, μαζί με κομματικά στελέχη κάθε νεοδημοκρατικής «τάσης» παρέστησαν στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου» (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. Εκεί ήταν, όπως αναμενόταν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Δεν ήταν, παρότι αναμενόταν, ο έτερος γαλάζιος πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Υπήρξε κάτι ακόμα που δεν αναμενόταν, αλλά τελικά έγινε: ένας σύντομος – εμβόλιμος – χαιρετισμός από τον νυν πρωθυπουργό. Κι αυτό, μια διαρροή που υπήρξε το πρωί της ίδιας μέρας ότι ενδέχεται να μιλήσει στην εκδήλωση και ο Μητσοτάκης, εκτιμάται ότι βάρυνε στην απόφαση του Μεσσήνιου να μην παραστεί.

Το μπρα ντε φερ στο φόντο της Ρηγίλλης είχε ήδη ξεκινήσει. Είναι σαφές ότι από τη μία πλευρά ο Μητσοτάκης ήλπιζε το σκηνικό να μην τον φέρει σε οποιαδήποτε δύσκολη θέση – η αυξημένη προσέλευση των κυβερνητικών βοήθησε σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο ίδιος αποφάσισε τελικά να βγει μπροστά με έστω σύντομη ομιλία για ένα θέμα, την ΑΙ, το οποίο αναδεικνύει τακτικά. Από την άλλη ο Σαμαράς δεν θα ήθελε να υποχρεωθεί να βρίσκεται στο ακροατήριο με ομιλητή τον Μητσοτάκη ούτε καν να τους χωρίζουν μόνο δύο καθίσματα στην πρώτη σειρά.

Δυο φράσεις με σημασία

Το οριστικά αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές επιβεβαιώθηκε πλήρως. Ήταν αρκετές δυο φράσεις, ή ακριβέστερα τέσσερις λέξεις, δύο από τη μητσοτακική πλευρά και δύο από τη σαμαρική, για να αποτυπώσουν όχι απλώς το κλίμα αλλά σε μεγάλο βαθμό και την επόμενη μέρα στο δεξιό χώρο.

Μόλις πέντε λεπτά προτού αρχίσει η εκδήλωση έγινε γνωστό (επισήμως στον οικοδεσπότη της, όπως λένε οι πληροφορίες) ότι δεν θα παραστεί ο Σαμαράς. Η λακωνική, πλην βαρύνουσας σημασίας, εξήγηση που δόθηκε από συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού ήταν η εξής: η απουσία αποτελεί «προσωπική επιλογή» του. Δεν έγινε συνεπώς επίκληση προσωπικών ή άλλων λόγων, αλλά ευθέως έγινε λόγος για επιλογή.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη της παρουσίασης, κατά την έξοδό του από το Ωδείο, ο Μητσοτάκης έσπευσε να κάνει ένα φευγαλέο σχόλιο στους δημοσιογράφους. «Εν συνόλω» είπε η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης – ως μήνυμα στον απόντα Σαμαρά.

Η επόμενη μέρα

Το «πολεμικό» σκηνικό Μητσοτάκη – Σαμαρά και η τυπική συνύπαρξη Μητσοτάκη – Καραμανλή έρχονται σε μία συγκυρία κατά την οποία αφενός γαλάζιες φωνές μιλούν δημόσια για την ανάγκη επαναπροσέγγισης έως επανόδου του Σαμαρά στη ΝΔ, αφετέρου πυροδοτούνται οι εκτιμήσεις ότι ο ίδιος έρχεται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση των αποφάσεών του, στην κατεύθυνση δημιουργίας νέου φορέα απέναντι στον Μητσοτάκη – όχι στον κόσμο της παράταξης.

Ένα είναι σίγουρο, ότι ο Μεσσήνιος μιλά με κόσμο, συναντά στελέχη, ζυγίζει το πολιτικό τοπίο και θα παρεμβαίνει στη δημόσια σφαίρα όποτε το κρίνει απαραίτητο για μείζονα θέματα (μέχρι να υπάρξουν άλλου τύπου ανακοινώσεις). Κανένα περιθώριο για οποιαδήποτε συνεννόηση με τη σημερινή ηγεσία της ΝΔ δεν υπάρχει, καθώς το γυαλί έχει προ πολλού σπάσει.

Αντίστοιχα τις δημόσιες παρεμβάσεις θα συνεχίσει ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος όμως δεν σκοπεύει να αλλάξει την πάγια στάση του δηλαδή να μένει εκτός προσωπικών επιθέσεων (και προφανώς εντός ΝΔ). Γι’ αυτό και την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, όταν θα μιλήσει στην Παλαιά Βουλή (σε εκδήλωση προς τιμή της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής, Αννας Ψαρούδα Μπενάκη, η οποία αναδείχθηκε επί των ημερών του) αναμένεται να αναδειχθούν ξανά οι σαφείς, πλην προσεκτικές, αποστάσεις του από κυβερνητικούς χειρισμούς για το μείζον ζήτημα της αξιοπιστίας θεσμών και Δικαιοσύνης.