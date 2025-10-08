Δεν θα παραστεί τελικά ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωσης παρουσίασης του επιστημονικού τόμου του Ευριπίδη Στυλιανίδης για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σημειώνεται ότι η παρουσίαση του βιβλίου είναι προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής

Πρόκειται για προσωπική επιλογή, όπως έλεγαν πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού. «Εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ε. Στυλιανίδη» έλεγαν οι ίδιες πηγές.

Σημειώνεται πάντως ότι η προοπτική εμφάνισης του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση, είχε προσθέσει ακόμη έναν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Απέναντι από την Ρηγίλης

Τόσο ο τόπος της εκδήλωσης, το Ωδείο Αθηνών στην οδό Ρηγίλλης (απέναντι από τα ιστορικά γραφεία της ΝΔ), όσο και ο χρόνος στον οποίο πραγματοποιείται, μερικά 24ωρα μετά τα 51α γενέθλια της παράταξης, δημιουργούν συνειρμούς.

Πολλαπλές πιέσεις

Κι αυτό σε μία συγκυρία που η κυβέρνηση δέχεται πολλαπλές πιέσεις (με ανοιχτά θέματα από την τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έως την εξωτερική πολιτική) και που παραμένουν ζωηρές οι συζητήσεις του παρασκηνίου για την ενδεχόμενη επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Κοντά μόνο χωροταξικά

Τον περασμένο Οκτώβριο, όσο ο Μεσσήνιος ήταν ακόμα στις τάξεις της ΝΔ (διαγράφηκε τον Νοέμβριο του 2024), ο νυν και οι πρώην είχαν έρθει κοντά μόνο χωροταξικά στην αίθουσα του Ιδρύματος «Κωνσταντίνου Καραμανλή». Κάτι αντίστοιχο – τυπικούς χαιρετισμούς μπροστά στις κάμερες – θα ανέμεναν και για σήμερα πολλά κομματικά στελέχη, από τη στιγμή που δεν διακρίνουν αλλαγή κλίματος στο παρασκήνιο.

Οι εκτιμήσεις για Σαμαρά

Ο χρονισμός της σημερινής εκδήλωσης έχει ή θα είχε σημασία για έναν ακόμα λόγο: εντείνονται οι εκτιμήσεις ότι ο Σαμαράς είναι πλέον κοντά στην οριστικοποίηση των αποφάσεών του στην κατεύθυνση δημιουργίας νέου κόμματος και την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι γαλάζιες φωνές που ζητούν επαναπροσέγγιση Μαξίμου – Σαμαρά έως και επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού στην Κεντροδεξιά παράταξη.

Η παρέμβαση Καραμανλή

Στο μεταξύ έρχεται άμεσα η επόμενη παρέμβαση (από μικροφώνου) του Καραμανλή. Σε ακριβώς μία εβδομάδα, την προσεχή Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ο Μακεδόνας θα απευθύνει ομιλία στην Παλαιά Βουλή, όπου η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών οργανώνει εκδήλωση προς τιμή της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής, Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, η οποία αναδείχθηκε επί των ημερών Καραμανλή.

Για θεσμούς και διαφάνεια

Ο ίδιος σκοπεύει να βρεθεί στο πόντιουμ του ομιλητή – το πολύ – για 15 λεπτά για μια παρέμβαση, όχι για την εξωτερική πολιτική, αλλά για κάτι που πονάει ακόμα περισσότερο το Μέγαρο Μαξίμου το τελευταίο διάστημα: τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη.

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο Καραμανλής δεν πρόκειται να αλλάξει την πάγια στάση του να μένει έξω από τις προσωπικές επιθέσεις και τις ευθείες βολές – παρότι ο ίδιος δέχθηκε μια τέτοια από τον Μητσοτάκη προ μηνών, με τα περί «μακάριας ακινησίας» στην εξωτερική πολιτική.