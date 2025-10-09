Τα ρέστα από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά ο Δημήτρης Κυριαζίδης, λίγο μετά την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Ο βουλευτής Δράμας που είχε απομακρυνθεί για τη φράση του «πήγαινε κάνε κανένα παιδί», έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει μιλώντας στο OPEN, ότι η φράση αυτή ήταν… ευχή προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Έγινε παραποίηση. Είπα 11 λέξεις, αφαιρέθηκαν τρεις. Οι 11 λέξεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία ευχή, αλλά εκλήφθησαν από τον πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως ύβρη» υποστήριξε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ερωτηθείς μάλιστα για το αν θα ζητήσει συγγνώμη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την επόμενη φορά που θα συναντηθούν, είπε ότι «πιστεύω ότι η ίδια θα ζητήσει συγγνώμη, θα της πω “εντάξει, κατανοητό”». Για να δικαιολογηθεί, ο Δημήτρης Κυραζίδης ανέφερε, ότι επί δύο χρόνια μετά τα Τέμπη άκουγε αυτός και οι συνάδελφοί του στη ΝΔ «καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ ότι είμαστε δολοφόνοι, λαθρέμποροι, παιδεραστές, παιδόφιλοι».

Ερωτηθείς αν ήταν έκπληξη για αυτόν η επιστροφή του στην ΚΟ της ΝΔ, ο Δημήτρης Κυριαζίδης απάντησε: «Δεν ήταν έκπληξη το τηλεφώνημα να επιστρέψω, το ανέμενα και πιο μπροστά».