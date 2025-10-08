Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για μια συμφωνία στη Γάζα βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Κυριακή.

«Είναι πολύ κοντά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, σπουδαίους διαπραγματευτές. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί».

«Ίσως πάω εκεί κάποια στιγμή, προς το τέλος της εβδομάδας, συγκεκριμένα την Κυριακή. Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά» συμπλήρωσε.

Θέμα ωρών η συμφωνία

Θέμα ωρών φαίνεται πως είναι η συμφωνία για την ειρήνευση στη Γάζα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν από την Αίγυπτο, όπου διεξέγονται πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου, με συμμετοχή του Καταριανού πρωθυπουργού αλ-Θάνι και του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στηβ Γουίτκοφ.

Το βράδυ της Τετάρτης, όπως έγινε γνωστό από ισραηλινές πηγές με γνώση των συνομιλιών στο Σαρμ Ελ Σέιχ, οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν αποκλείεται η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός να ανακοινωθεί ακόμη και την Πέμπτη και να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την απελευθέρωση των ομήρων.

Για «προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος» για εκεχειρία στη Γάζα, μιλά Ισραηλινός αξιωματούχος

Σε ένα ακόμη σημάδι ότι οι συνομιλίες κινούνται προς θετική κατεύθυνση, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται πάνω σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο προς ψήφιση, εάν επιτευχθεί συμφωνία.

Το CNN υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, υπάρχει ένα σύντομο χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ προκειμένου να προσβληθεί η απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατούμενων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στην απελευθέρωση μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.

Αντίστοιχο ρεπορτάζ φιλοξενούν και οι Times of Israel

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και δηλώσεις άλλης πηγής στους Times of Israel που σημειώνει ότι οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο είναι «θετικές» και υποστηρίζει ότι «πιθανώς θα έχουμε μια ανακοίνωση αύριο».

Επίθεση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στην υπουργική σύνοδο που φιλοξενεί το Παρίσι

Ο Γκιντεόν Σάαρ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ επιτέθηκε εναντίον της υπουργικής συνόδου που φιλοξενεί αύριο το Παρίσι με στόχο την υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύνοδο θα συμμετέχουν:

Γαλλία

Σαουδική Αραβία

Γερμανία

Ισπανία

Ιταλία

Ηνωμένο Βασίλειο

Αίγυπτος

Κατάρ

ΗΑΕ

Ιορδανία

Ινδονησία

Καναδάς

Τουρκία

Ο Σάαρ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως «περιττή και επιβλαβή», λέγοντας ότι «επινοήθηκε πίσω από την πλάτη του Ισραήλ σε μια ευαίσθητη στιγμή των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ».

France’s new initiative, concocted behind Israel’s back at the sensitive timing of the negotiations in Sharm el-Sheikh, is unnecessary and harmful, just like its predecessors. We view this as yet another attempt by President Macron to divert attention from his domestic problems… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 8, 2025

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια του προέδρου Μακρόν να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά του προβλήματα σε βάρος του Ισραήλ», έγραψε ο Σάαρ στο X.

Ο Ισραηλινός υπουργός δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξουν συμφωνίες στη Γάζα χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ», κατηγορώντας τη Γαλλία για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» επειδή υποστηρίζει την αρχή ότι «το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία», ενώ, όπως υποστήριξε, προσπαθεί να λάβει αποφάσεις για τη Γάζα χωρίς το Ισραήλ.

«Τίποτα για το Ισραήλ χωρίς το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Σάαρ. «Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει με τη διεθνοποίηση της σύγκρουσης», σημείωσε.