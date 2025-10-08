Η αυριανή υπουργική σύνοδος για τη Γάζα, στην οποία θα συμμετάσχουν οι επικεφαλής της διπλωματίας αραβικών και ευρωπαϊκών χωρών, αναμένεται να επικεντρωθεί στην εφαρμογή του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στην εκτίμηση της συλλογικής δέσμευσης των εμπλεκόμενων κρατών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, παράλληλα με τις έμμεσες συνομιλίες που διεξάγονται στην Αίγυπτο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. «Θα γίνει κυρίως αναφορά στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, τη μεταβατική διακυβέρνηση της Γάζας, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση, τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη στήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή και στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας», ανέφεραν τρεις γαλλικές διπλωματικές πηγές.

Οι υπουργοί προτίθενται να υπογραμμίσουν «τη στήριξή τους» στο σχέδιο Τραμπ και «να προσδιορίσουν τους όρους της συλλογικής δέσμευσής τους», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Αυτές τις ώρες και τις ημέρες της διπλωματίας, είναι ουσιαστικής σημασίας να δράσουμε από κοινού και να διευθετήσουμε την υπόθεση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος θα συμμετάσχει στη σύνοδο μαζί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Γερμανός υπουργός πρόσθεσε ότι «πολλές χώρες είναι έτοιμες να δεσμευτούν ώστε να υλοποιηθεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο και η ελπίδα για την ειρήνη να γίνει γρήγορα πραγματικότητα». Τόνισε επίσης πως «η Γάζα δεν πρέπει πλέον να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ» και ότι οι κάτοικοί της χρειάζονται, πέρα από ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική και οικονομική προοπτική.

Η διεθνής πρωτοβουλία και η «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης»

Η σύνοδος εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας για τη λύση των δύο κρατών, η οποία οδήγησε στη λεγόμενη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» το περασμένο καλοκαίρι και συνέβαλε στην αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου, σύμφωνα με γαλλικές πηγές.

Πέρα από τη Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία και τη Γερμανία, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν η Ισπανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο από την ευρωπαϊκή πλευρά, καθώς και η Αίγυπτος, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία από την αραβική. Επίσης, η Ινδονησία, ο Καναδάς και η Τουρκία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αποστολή σταθεροποίησης της Γάζας μετά την κατάπαυση του πυρός.

Η θέση της Ιταλίας στο σχέδιο Τραμπ

«Η χώρα μας είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη μεταπολεμική πολιτική διαδικασία για την ανοικοδόμηση και την επανένωση της Παλαιστίνης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιταλική διπλωματική πηγή, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο Τραμπ «τη μόνη εναλλακτική».

Το σχέδιο, που ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών, σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού και αφοπλισμό της Χαμάς. «Η ιταλική κυβέρνηση είναι επίσης έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης καραμπινιέρων στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), ώστε να εκπαιδεύσουν νέες αστυνομικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, όπου ήδη δραστηριοποιούνται», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Ιταλία, επιπλέον, δηλώνει πρόθυμη «να συμβάλει ενεργά στις ιατρικές και υγειονομικές υποδομές» της Γάζας.

Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 17:00 ώρα Παρισιού (18:00 ώρα Ελλάδας). Σήμερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο της Ιορδανίας Χουσέιν μπιν Αμπντάλα.