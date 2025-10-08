Η Thales Belgium, κατασκευαστής όπλων με δραστηριότητα σε στρατιωτικά προγράμματα του NATO, προειδοποιεί για αύξηση των πτήσεων ανεξήγητων drones πάνω από τις απόρρητες εγκαταστάσεις της. Οι ηγετικές ομάδες της εταιρείας ζητούν καθοδήγηση για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν, ακόμη και αν αυτό περιλαμβάνει την κατάρριψή τους.

Το 2024, η Thales Belgium αύξησε την παραγωγή των 70 χιλιοστών ρουκετών με λέιζερ καθοδήγηση, σε στρατιωτικά πρότυπα NATO, που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία στο πλαίσιο της άμυνάς της απέναντι στην συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή.

«Βλέπουμε περισσότερα drones από ό,τι πριν μερικούς μήνες», δήλωσε ο Αλέν Κεβρίν, διευθυντής της Thales Belgium, σύμφωνα με το Politico Europe.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται εν μέσω κύματος διαταραχών από drones σε χώρες-μέλη του NATO στην Ευρώπη, με τη Ρωσία να θεωρείται κύρια ύποπτη. Ανεξήγητες πτήσεις drones έχουν προκαλέσει κλείσιμο αεροδρομίων και έχουν εντοπιστεί σε κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη.