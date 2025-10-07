Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Τιούμεν της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους στην πόλη, η οποία απέχει περισσότερα από 1.800 χιλιόμετρα από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην εφαρμογή Telegram, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη «εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν» εντός του περιβόλου εταιρείας στη συνοικία Αντιπίνο, στην ανατολική πλευρά του Τιούμεν.

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει ακόμη την προέλευση των drones, ενώ η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στόχος φέρεται να ήταν μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου της περιοχής.

Οι υπηρεσίες διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο απέτρεψαν, σύμφωνα με τις αρχές, την «έκρηξη» των drones. Ωστόσο, τοπικό μέσο ενημέρωσης, το MegaTioumen, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, ανέφερε ότι πλήγμα δέχθηκε δομή ψύξης του διυλιστηρίου.

Η περιφέρεια Τιούμεν, γνωστή για τα πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων, βρίσκεται πάνω από 1.800 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Αύξηση επιθέσεων σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων με drones σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, ως απάντηση στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο ουκρανικό έδαφος. Οι επιθέσεις αυτές συνέβαλαν στην άνοδο της τιμής της βενζίνης στη ρωσική αγορά.

Τον Ιούνιο, ο ουκρανικός στρατός είχε πλήξει επίσης ρωσικές αεροπορικές βάσεις στη Σιβηρία και στην Αρκτική, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στη ρωσική επικράτεια χωρίς να εντοπιστούν.