Επίθεση με drones δέχθηκε τη νύχτα το διυλιστήριο πετρελαίου της Rosneft στην Τουαψέ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, προκαλώντας φωτιά σε κτίριο του προσωπικού ασφαλείας. Σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, η πυρκαγιά κατασβέστηκε γρήγορα χωρίς να υπάρξουν σοβαρές ζημιές.

«Τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, συντρίμμια από drone έπεσαν στο έδαφος του διυλιστηρίου της Τουαψέ. Πυρκαγιά ξέσπασε στο κτίριο της ασφάλειας, η οποία σβήστηκε γρήγορα», ανέφεραν οι τοπικοί αξιωματούχοι της Κρασνοντάρ μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι «δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται».

Η μονάδα της Τουαψέ, προσανατολισμένη στις εξαγωγές, έχει δυνατότητα επεξεργασίας 240.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα και προμηθεύει κυρίως την Κίνα, τη Μαλαισία, τη Σινγκαπούρη και την Τουρκία.

Μαζική επιδρομή με drones σε ρωσικά εδάφη

Η Μόσχα ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχαίτισε 251 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μία από τις πιο μαζικές επιδρομές του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου. Οι επιθέσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, από τον συνολικό αριθμό των drones, 40 καταρρίφθηκαν πάνω από την Κριμαία, 62 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και 5 πάνω από την Αζοφική.

Στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, περίπου 5.400 κάτοικοι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από επιθέσεις με πυραύλους και drones, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ στο Telegram.

Αντίποινα με στόχο τις ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια και αγωγούς τους τελευταίους δύο μήνες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις κατά των δικών της ενεργειακών υποδομών.

Το Κίεβο ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 116 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της ουκρανικής επικράτειας μέσα στη νύχτα. Εγκατάσταση ενεργειακής υποδομής επλήγη στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, ενώ μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην περιφέρεια της Χερσώνας.