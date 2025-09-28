Μια «μαζική επίθεση» της Ρωσίας κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 27 άλλων, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Drones χτύπησαν διάφορες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένης της Ζαπορίζια, όπου τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν στο Κίεβο, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του πρωτεύουσας της Ουκρανίας, μέσω της εφαρμογής Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες του Κιέβου, με πολυκατοικίες να πλήττονται από drones.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι εκατοντάδες drones και πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν στις τελευταίες επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει το θέμα.

«Μια μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας διήρκεσε περισσότερο από 12 ώρες. Άγριες επιθέσεις, σκόπιμη, στοχευμένη τρομοκρατία κατά απλών πόλεων – σχεδόν 500 επιθετικά drones και πάνω από 40 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Kinzhal. Σήμερα το πρωί, ρωσο-ιρανικά “shaheds” βρίσκονται και πάλι στον ουρανό μας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… pic.twitter.com/fshvsbMkIg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025

Το Σάββατο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει στην χώρα του – γι’ αυτό και δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αεροπορικές άμυνες με τις πρόσφατες εισβολές σε αρκετές χώρες που ανήκουν στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Ο Πούτιν δεν θα περιμένει να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα ανοίξει κάποιο άλλο μέτωπο. Κανείς δεν ξέρει πού. Αυτό θέλει», δήλωσε ο Ζελένσκι. Μιλούσε λίγες ώρες πριν αρχίσει η τελευταία ρωσική επίθεση εναντίον ουκρανικών πόλεων. Οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να είναι ασαφείς.

Στη γειτονική Πολωνία, τα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν νωρίς την Κυριακή, όταν η Ρωσία χτύπησε τη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο πολωνικός στρατός χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές – οι οποίες έχουν γίνει ρουτίνα από τότε που πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη κατέρριψαν τρία ρωσικά drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στις 10 Σεπτεμβρίου – ως προληπτικές.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και drones.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Πηγές: BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ – Φωτογραφίες: Reuters