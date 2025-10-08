Με δημιουργικότητα, υπομονή και πάθος για τη θάλασσα, ένα ζευγάρι από τον Καναδά κατάφερε να μεταμορφώσει ένα παλιό, σαπισμένο σούπεργιοτ σε μια εντυπωσιακή πλωτή κατοικία 78 ποδιών, εξοικονομώντας μάλιστα περίπου 150.000 δολάρια τον χρόνο από τα έξοδα διαβίωσης στη στεριά. Ο Blaine, πρώην μηχανικός αεροσκαφών που έγινε ναυπηγός, και η σύζυγός του Janis, αστυνομικός επί 20 χρόνια και πρώην πρώτη αξιωματικός σε ιστιοφόρο 123 ποδιών, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη ζωή στη στεριά και να ακολουθήσουν το κάλεσμα του ωκεανού.

Το ταξίδι τους ξεκίνησε το 2019, όταν ανακάλυψαν σε εγκατάλειψη το Tangaroa – ένα ιστορικό σκάφος που είχε ναυπηγηθεί το 1969 από τα ναυπηγεία Stephens Bros στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ένα από τα πρώτα αλουμινένια γιοτ που βγήκαν ποτέ από τη γραμμή παραγωγής του ναυπηγείου, αρχικά μήκους 65 ποδιών, πριν επεκταθεί στα 78. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών πέρασε από πολλά χέρια και άλλαξε αρκετές φορές όνομα, ώσπου τελικά κατέληξε παρατημένο – μέχρι που το καναδικό ζευγάρι αποφάσισε να του δώσει νέα ζωή.

Με τη βοήθεια ανταλλακτικών που προμηθεύτηκαν από το eBay και το Alibaba, οι Blaine και Janis κατάφεραν να ανακατασκευάσουν κάθε σπιθαμή του πλοίου, μετατρέποντάς το σε έναν λειτουργικό, πολυτελή χώρο διαβίωσης. Το Tangaroa – όνομα εμπνευσμένο από τον Πολυνήσιο θεό της θάλασσας – αντικατοπτρίζει πλέον απόλυτα τον νέο τρόπο ζωής τους, μια ύμνηση στην ελευθερία, το ταξίδι και τη στενή σχέση τους με τα νερά του Ειρηνικού.

Σήμερα, ο Blaine, η Janis, η κόρη τους Izzie και το αγαπημένο τους σκυλί Maggie έχουν αφήσει πίσω τους τις αστικές βολές και χαράζουν πορεία προς την Ιαπωνία. Το ταξίδι τους, που οι ίδιοι αποκαλούν “Great Siberian Sushi Run”, δεν είναι απλώς μια θαλάσσια διαδρομή αλλά ένα προσωπικό στοίχημα για μια διαφορετική ζωή – πιο απλή, πιο αυθεντική και σε απόλυτη αρμονία με τη φύση.

Στο κατάστρωμα του Tangaroa, το ζευγάρι δεν βρήκε μόνο ένα σπίτι, αλλά και έναν τρόπο ύπαρξης που ενώνει το παρελθόν με το παρόν, την περιπέτεια με την ηρεμία και το όνειρο με την πραγματικότητα.